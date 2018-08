Több mint 100 ezren szórakoztak a Szegedi Ifjúsági Napokon - Már a következő ötven évre készülnek a SZIN szervezői

Még soha ennyien nem buliztak a SZIN-en, mint idén. Fotó: Karnok Csaba

Egy vadonatúj, 0 kilométeres, fullextrás Nissan Micrát sorsoltak ki a fesztiválon – a nyertes egy évig ingyen használhatja.

A fesztivál zárónapján, a Wellhello zárókoncertje előtti sorsoláson talált gazdára egy vadonatúj, 0 kilométeres, fullextrás Nissan Micra. A szerencsés nyertes, Szűcs Andrea egy évig ingyen használhatja a kocsit, csak tankolnia kell bele.

Az idén 50 éves Szegedi Ifjúsági Napokat szervező Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Kft. tájékoztatása szerint soha ennyien nem buliztak az újszegedi Partfürdőn, mint idén. Kolonics Erika főszervező elmondta, a hazai fesztiválszcéna legnagyobb hagyományokkal bíró buliján számos olyan dolog történt, ami eddig még soha. Ezek közül az egyik, hogy a nézőszám átlépte a 100 ezres határt.– Soha nem történt meg a fesztivál életében például, hogy egy külföldi sztárfellépő lemondja a koncertjét. Idén sajnos Sean Paul porcleválás miatt nem tudott színpadra lépni. A jamaicai művész annyira röstellte a dolgot, hogy elnézést kérő levelet küldött nekünk és a közönségnek – árulta el a főszervező.Az is először fordult elő, hogy egymás után két nap is telt házas legyen a fesztivál. Idén a Pet Shop Boys fellépésének napján, pénteken is megtelt a Partfürdő, és annak ellenére, hogy a szombati sztár, Sean Paul lemondta a koncertjét, a SZIN zárónapja is telt házas lett.– Már péntekre virradó éjjel le kellett állítani a jegyeladást az utolsó két napra. Az első 50 éven tehát már túl van a SZIN, most jöhet a következő fél évszázad – tette hozzá Kolonics Erika.A Pet Shop Boysról is elárultak egy apró kulisszatitkot a szervezők: az angol szinti-pop duónak rövid itt-tartózkodásuk ellenére is annyira megtetszett Szeged, hogy bár korábban Budapestre akartak visszautazni a koncertjük után, végül azonban mégis egy helyi szállodában töltötték az éjszakát.Andrea elmondta, az angliai Brightonból látogatott haza a fesztiválra. – A sorsoláson sajnos pont nem voltam ott, mert mentünk egy kört a Partfürdőn. Nincs autónk és jogosítványom sincs, de a fiam most vizsgázott le, majd ő használja. Biztos, hogy kihasználjuk az időt, amíg itthon vagyok, és elmegyünk kirándulni – árulta el a szerencsés nyertes, akinek hivatalosan a hét közepén adják át a szervezők az autó slusszkulcsát.