Vasárnapig a Szegedi Ifjúsági Napoké az újszegedi Partfürdő - megnéztük, mire elég 10 ezer forint a fesztiválon

Csütörtökön a színpadon



Ma a nagyszínpadon a Dungaree, a Kowalsky meg a Vega, a hivatalos menetrend szerint 20.10-től Ákos, majd 23 órától Jess Glynne szórakoztatja a közönséget. A fesztivál túlsó végén, a hátsó színpadon a Juhász Zenekar kezd, amit a Csík Zenekar, a PASO és 22.30-tól a Honeybeast követ. A fesztiválok állandó és megunhatatlan csapata, a Bëlga 22 órától nyomja a megszokott helyen, az egyik nagysátorban.

Több mint tíz fokot hűl a levegő



Örülhetnek a fesztiválozók, jó idő lesz rájuk. A szervezők arról tájékoztattak, hogy a Szegedi Ifjúsági Napok területére félliteres bontatlan ásványvizet be lehet vinni, a hőség miatt pedig vásárolni sem kell vizet a Partfürdő területén, mert több helyen mobil ivókutakat helyeztek el, amelyekből ivóvíz vételezhető. – Folytatódik a hőség, a nyárias kánikula, a délutáni 34-35 fokos maximumokkal – mondta Bozóki László, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa. A szakember hozzátette, pár csepp nyárias zápor-zivatar előfordulhat, délutánonként, de elázni nem fogunk. – Vasárnap délután viszont markáns hidegfront érkezik heves zivatarokkal és erős széllel. Hétfő reggelre több mint tíz fokot esik a hőmérséklet, 22-23 fokra számíthatunk. Nem lesz tartós a lehűlés, épp csak felfrissül egy napra a levegő, mert keddtől újra melegedni kezd, 28–30 fok lesz.

A hivatal is fesztiválozik

– 460 forint egy kib….tt Borsodi! – mondta az egyik feltörekvő zenekar, az Artur szimpatikus dobosa, Czene Bálint, amikor azt kérdeztük tőle és zenésztársától, a Szergej művésznéven bemutatkozó Vőneki Ádámtól, mire elég tízezer forint a Szegedi Ifjúsági Napokon. Egy sokat tapasztalt fesztiválozó ugyanerre a kérdésünkre csak annyit mondott, a jó dolgok ingyen vannak. A jubiláló fesztivál szerda este kezdődött el az újszegedi Partfürdőn, ahol lassan, de biztosan melegedett be a közönség.Az elején olyan volt, mintha a fesztivál tízesig skálázott potméterét csak kettesig tekerték volna fel, de mint mindig, ahogy leszállt az est, egyre gyűlt a tömeg, és emelkedett a hangulat.Az árak idén is fixek, a kínálat is ugyanaz mindenhol, a készpénzt idén is száműzték, így csak kártyával lehet fizetni. Ha már a bemelegítésről esett szó, a korsó sör (460 forint) mellé egy gyomorkeserű, de nem a jól ismert legjobbikból, 700 forint, így máris 1160-nál tartunk. Egy kis apró sörkorcsolya, sült krumpli sajttal (600 + 200 forint), és már majdnem oda is egy kétezresünk a tízezerből.– Kétezer elment, és még nagyon messze van az este – foglalta össze tapasztalatait délután ötkor a két fiatalember.Mondjuk, ha lecsúszik még néhány sör és tömény, és valami komolyabbat kíván meg az ember, az ország első számú cigányvendéglőse 1900 forintos pacallal és töltött káposztával siet a fesztiválozók segítségére. Még a szegedi hamburgerek koronázatlan királya, Bán Tamás, a Baans Kitchen tulajdonosa is Ásós Gézánál vásárolt egy kiadós adag töltött káposztát.A hamburgereket 770 és 1950 forintért kínálják, igaz, a drágább változatba háromféle sajtot és dupla adag húst tesznek. A szelet pizza 790 forint, de találhatunk alkoholmentes koktélokat és másnaposság ellen javallott szigorúan csak gyümölcstartalmú smoothie-kat 300 és 1200 forint közötti összegért.Délután az árusok nagy része még mindig csak pakolászott, de ahogy esteledett, mindenki összekapta magát, és egyre hosszabbodtak a sorok a bódék előtt, főleg, amikor fotóriporter kollégámmal mi is próbára tettük magunkat mint vendéglátósok – kevés sikerrel. Lassúak voltunk, és figyelmetlenek, amikor pedig magunknak készítettük a hamburgert, kissé elmértük a szószt, miközben elfelejtkeztünk a sajtról. Pacallal pedig hiába kínáltam bárkit a nagyszínpad előtt, senki nem akarta megkóstolni a csodás, szaftos belsőséget.A Csongrád Megyei Kormányhivatal is részt vesz a Szegedi Ifjúsági Napokon. Környezetbarát szívószállal, az internet veszélyeivel és az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó tévhitekkel ismerkedhetnek meg a fesztiválozók, és idén még jótékonykodhatnak is azok, akik felkeresik szerda délutántól a kormányhivatal standját a Civil Faluban. A hivatal sátra közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalé mellett található, ahová szerdától szombatig 14 és 19 óra között várják a fiatalokat. Péntek délutántól a megyeszerte ismert mobil ügyfélszolgálat is erősíti a fesztiválhivatalt a szolgáltatásaival. A kormányablak busz a személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézéssel várja azokat, akik esetleg elhagyták a fesztiváli forgatagban a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az útlevelet vagy a vezetői engedélyt, de a diákigazolványhoz szükséges NEK-adatlap is kérhető, és ügyfélkaput is lehet nyitni.