100 éve született a dal nagyasszonya

Száz éve, 1917. április 25-én született Ella Fitzgerald, a dal nagyasszonya, aki életében 13 Grammy-díjat nyert, és több mint 40 millió albumot adott el.Ella Jane Fitzgerald szegény család gyermekeként Newportban látta meg a napvilágot, születése után apja és anyja hamarosan elváltak. 1932-ben autóbalesetben elveszítette anyját, nem sokkal később mostohaapja is meghalt szívinfarktusban.Megviselte a veszteség, leromlott a tanulmányi eredménye, és a rendőrséggel is meggyűlt a baja, még javítóintézetbe is került.Később úgy emlékezett vissza életének erre a küzdelmes időszakára, hogy a szenvedés megérlelte és megtanította nagyra becsülni későbbi sikereit.Először táncversenyen próbálkozott, de görcsöt kapott a lába. A zsűri biztatására azonban elénekelt egy dalt. Nagy sikere volt, akárcsak később a harlemi Apollo színházban, ahonnan Chick Webb, a neves dzsesszdobos vitte magával a zenekarába.Első felvételét 1935-ben készítette Webb együttesével. Húszéves volt, amikor az A-Tisket A-Tasket című szerzeményt először énekelte, emblematikus dala - amely 1938-ban első listavezető felvétele lett - elkísérte pályáján. Webb halála után ő vette át az együttes vezetését.

A negyvenes években többek között Oscar Peterson zongorista triójával dolgozott. Dizzy Gillespie hatására fejlesztette ki ritmusutánzó, szöveg nélküli, improvizatív éneklési stílusát, a scatet.1941-ben feleségül ment egy helyi dokkmunkáshoz, akiről később kiderült, hogy büntetett előéletű, ezért Ella érvénytelenítette a házasságot.Gillespie zenekarával turnézott, amikor 1946-ban beleszeretett Ray Brown bőgősbe, basszusgitárosba, összeházasodtak, és örökbe fogadtak egy kisfiút.Ray Brown akkoriban Norman Granz producerrel és impresszárióval dolgozott, aki meglátta Ellában a páratlan lehetőséget, és elhatározta, hogy világhírű sztárt farag belőle.Rávette, hogy szerződjön vele, s ezzel útjára indult Granz és az énekesnő életen át tartó munkakapcsolata és barátsága.Az évek során Ella mások mellett énekelt Teddy Wilsonnal, Benny Goodmannel, Louis Jordannel és az Ink Spotsszal. Az Itís Only a Paper Moon, Thatís My Desire, My Happiness, Itís Too Soon To Know, Baby Itís Cold Outside és más, kissé poposabb darabjai voltak akkori legnagyobb sikerei. Nem távolodott el végleg a dzsessztől és a bluestól sem.Az ötvenes-hatvanas években ért pályája csúcsára. George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter és Duke Ellington dalaiból válogatva készítette híres Songbook-sorozatát.A dzsessz, swing, bebop és musical is szerepelt a repertoárjában. E korszak slágere volt a Tea for Two, a Smoke Gets In Your Eyes, a How High The Moon, az On The Sunny Side Of The Street, a Lady Be Good és a Basin Street Blues, s részleteket énekelt a Porgy és Bessből.Sikeresek voltak közös fellépései, felvételei Louis Armstronggal az ötvenes-hatvanas években. A hatvanas években Lennontól és McCartneytól is kerültek dalok repertoárjába.Bejárta világot, rangos fesztiválokon lépett fel Montreux-től Newportig, Magyarországon is többször tapsolhatott neki a közönség.A hetvenes években még előfordult, hogy naponta többször is pódiumra lépett. 1974-ben két héten át koncertezett New Yorkban Frank Sinatrával és Count Basievel.A Kennedy Center 1979-ben tüntette ki életművéért, amely nagy hatással volt az amerikai kultúrára.A nyolcvanas évektől kezdve egészségi állapota megromlott. "Ella mama", ahogy pályája vége felé nevezték, 1991-ben adta utolsó koncertjét a New York-i Carnegie Hallban. Ez volt a huszonhatodik fellépése a rangos koncertteremben.Cukorbetegsége miatt térd alatt mindkét lábát amputálni kellett. A műtétből soha nem épült fel teljesen. 1996. június 15-én halt meg Beverly Hillsben.Több mint kétszáz albuma jelent meg hat évtizedet felölelő pályafutása alatt, a kiadók halála után is ontották dalaival az új lemezeket, válogatásokat.Pályafutása elismeréseként bekerült a Nesuhi Ertegun Dzsesszhírességek Csarnokába és 13 Grammy-díjat kapott.Lemezeit, díjait, filmfelvételeit és személyes tárgyait az Amerikai Történelem Nemzeti Múzeuma őrzi, az énekesnő születésének 100. évfordulója alkalmából különleges kiállítással állítanak emléket neki.