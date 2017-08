100 éves ember bőrébe bújik Will Ferrell

Will Ferrell alakítja a százéves embert a svéd film hollywoodi változatába - írta meg a The Holywood Reporter.



A komikus színész producerként is közreműködik a Száz éves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt című svéd bestseller amerikai megfilmesítésében. A hollywoodi filmváltozat a CBS Film gyártásában készül, a stúdió szerezte meg a regény megfilmesítési jogait.



Jonas Jonasson 2012-ben angol fordításban megjelent regénye nyomán a forgatókönyvön Netflix Narcos-sorozatának producere, Jason George dolgozik.



A regény egy idősek otthonában élő férfiről szól, aki századik születésnapja előestéjén megszökik az intézetből. Kalandos útján bűnözőkbe, egy bőröndnyi pénzbe és egy elefántba is belebotlik, de közben megelevenedik a 20. század története, amelynek legfontosabb pillanataiban valahogy mindig ott volt a hosszú életében robbantásszakértőként dolgozó főhős.



Jonasson közleményében hangsúlyozta, hogy regényének főszereplője igazi életművész, aki képes meglátni az élet mulatságos oldalát. "Will Ferrell is tökélyre fejlesztette ezt a képességet. Nagyszerű humor kis adagokban" - fogalmazott az író, aki örömét fejezte ki, hogy a színész kapta a főszerepet.



A regény több mint tízmillió példányban kelt el világszerte, a svéd filmváltozatot pedig jelölték a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára. A produkció minden idők legnagyobb bevételű hazai filmje lett a svéd mozikban. A svéd film forgatókönyvírói, Felix Herngren és Henrik Jansson-Schweizer az amerikai verzióban executive produceri feladatot kaptak.