100 ezer dollárért adtak el egy ajtót - mondjuk Bob Dylan hotelszobájához tartozott

Százezer dollárért (25 millió forintért) kelt el a hétvégén egy New York-i árverésen Bob Dylan hotelszobájának ajtaja - számolt be róla a BBC News. A híres New York-i Chelsea Hotel ötven szobájának ajtaját kínálták a Guernsey akuciósház árverésén eladásra. Az 1880-as években épült szálloda az idők során énekesek, bohém művészek és írók lakhelyéül szolgált. 2011-ben, amikor a hotelt felújították, egy lakó, Jim Georgiou vásárolta meg a régi ajtókat.



Janis Joplin és Leonard Coen, a későbbiekben pedig Joni Mitchell hotelszobájának egykori ajtaja 85 ezer dollárért (21,5 millió forintért) cserélt gazdát. Edie Sedgwick színésznő és a képzőművész Andy Warhol pedig 1965-ben lakott abban a szobában, amelynek ajtaját 52 ezer 500 dollárért (13 millió forintért) adták el az aukción. Az ötvenes években Jack Kerouac is a szálló vendége volt, ott írta az Úton című alapművét. Szobájának ajtaja 30 ezer dollárt (7,5 millió forintot) ért egy licitálónak.



A hotelben egyébként Mark Twain, Tom Wolfe, valamint Arthur C Clarke is megszállt. A hotel legnagyobb botránya 1978-ban esett meg, amikor Sid Vicioust, a Sex Pistols brit punkbanda tagját gyilkossággal vádolták meg, miután barátnőjét, Nancy Spungent holtan találták közös szobájukban. Vicious még a tárgyalás előtt heroin túladagolásban hunyt el. Jimi Hendrix szobájának ajtaját 13 ezer dollárért (3,2 millió forintért) vásárolta meg egy gyűjtő. Ennyit adtak azért az ajtóért is, amely mögött Madonna, Isabella Rosellini és Sidney Clarke aludt.



Jim Georgiou a The New York Timesnak elmondta: számára ezeknek az ajtóknak történelmi jelentőségük van, szépnek látja őket és közel állnak a szívéhez. Értéküket az adja, hogy mennyi híresség került kapcsolatba velük. A Chelsea Hotelt 2016-ban egy befektetői csoport vásárolta meg. 2011 után már nem fogadott új vendégeket, ám a régóta ott lakó bérlők egy kis csoportja a renovációs munkák közepette is máig az épület fölső szintjein él.