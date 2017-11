100 milliárd forintot költenek ajándékra a magyarok karácsonykor

Vámos György, az OKSZ főtitkára az M1 aktuális csatornán pénteken ismertette: a kiskereskedelem teljes decemberi forgalma 3-4 százalékkal meghaladhatja idén az egy évvel ezelőtti 1000 milliárd forintot, de ennél nagyobb növekedés is lehetséges. Az ágazat 3,5 éve bővül.



Kitért arra: az idei fekete péntek akció minden eddiginél nagyobb méreteket öltött Magyarországon is. A vásárlók már az ajándékokat keresik, játékok, műszaki cikkek, kozmetikai cikkek fogynak legjobban, és előrehozzák a karácsonyi vásárlásokat.



A novemberi internetes költés várhatóan meghaladja majd a 40 milliárd forintot, és ennek legalább a fele a fekete péntek akciósorozathoz kapcsolódik - mondta, hozzátéve: az internetes kereskedelem növekedése ugrásszerű, 2017 harmadik negyedévében 23 százalékos a növekedés, és a következő két-három évben is kétszámjegyű lesz a bővülés.