11 éves norvég kislányért őrülnek meg az internetezők - Videó

Kezdjük a videóval, ami nagyon pörög most a közösségi felületeken. Angelina Jordan Astar úgy énekli Screamin’ Jay Hawkins örökbecsűjét, hogy miközben hallgatjuk, elfelejtkezünk arról, hogy hány éves a kislány, és az sem zavar, hogy a 11 évével valószínűleg még nem fogja, hogy pontosan miről szól a dal. Lenyűgöző - írja a Nuus A jazz és soul dalokat éneklő Angelina Jordan Astar istenáldotta tehetség. Olyan hangja van, hogy az ember el se hiszi, hogy létezik ilyen a Földön. Általában nem szeretjük gyerekek megtehetségkutatóztatását, felnőttként való szerepeltetését, de vannak kivételes esetek, mint az övé is. 3 évvel ezelőtt (8 évesen!) ő nyerte meg a Norway’s Got Talentet, többek között ezzel a magyar szívünknek oly’ kedves dallal (aminek üzenetét valószínűleg szintén nem érti még Angelina Jordan, de ezt nem halljuk ki az előadásából):