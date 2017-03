1,2 kilométer hosszú, U-alakú felhőkarcolót építenének

A világ leghosszabb épületét hozná létre egy építészcég New Yorkban, mégpedig úgy, hogy U-alakban meghajlítja a felhőkarcolót - írja a CNN. A Big Band néven ismertté vált különös kreálmányt több mint 1,2 kilométer hosszúra tervezik. Összehasonlításképp: a világ legmagasabb és egyben leghosszabb épülete, a Burdzs Kalifa 828 méteres.Az Oiio Studio nevű építészcég a manhattani Billionaire's Rowra álmodta meg a formabontó irodaházat, aminek azért lehet realitása, mert New York központjában tényleg annyira kevés a hely, hogy minden négyzetméter számít. Az ötletgazda, Ioannis Oiaonomou akkor kapott kedvet U-alakú épület tervezéséhez, amikor hallott róla, hogy már létezik olyan lift, ami függőlegesen és vízszintesen is mozog.A Big Bend egyelőre csak egy ötlet, de Oiaonomou már szétküldte a terveket több befektetőnek, hátha látnak benne fantáziát.