130 kilós arany pénzérmét ad ki a Cseh Nemzeti Bank

Színaranyból készült, hatalmas méretű pénzérmét tervez kiadni 2019 januárjában a Cseh Nemzeti Bank a csehszlovák korona bevezetésének 100. évfordulója alkalmával.



A jegybank hétfői közleménye szerint a kizárólag kiállítási célokra szolgáló fémpénz súlya 130 kilogramm, átmérője több mint fél méter, vastagsága pedig 45 milliméter lesz. A rendkívüli pénzérmét 2019. január 31-én mutatják be a közönségnek - közölte Markéta Fiserová, a jegybank szóvivője, aki szerint ez lesz a legnagyobb és legdrágább érme, amelyet valaha is kiadott a cseh, illetve az egykori csehszlovák nemzeti bank. Az érme nominális értéke 100 millió cseh korona (1,2 milliárd forint) lesz.



"Az aranykorona az eddigi legnagyobb, Európában készült érme lesz, míg a világon csak egyetlen ennél nagyobb érme létezik" - mondta Fiserová újságíróknak. A százmillió koronás aranyérme a jegybank várakozásai szerint a csehszlovák korona kibocsátásának centenáriuma alkalmából zajló rendezvények egyik központi eleme lesz.



Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után 1918. október 28-án létrejött Csehszlovák Köztársaság 1919. április 10-én vezette be saját pénznemét, a csehszlovák koronát. Az első időkben azonban csak papírpénzek voltak, a koronás pénzérmék 1922-ben kerültek forgalomba.