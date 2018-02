13 jelölésből 11-et váltott díjra a Coco

A holtak világában játszódó Coco nyerte el az animációs filmek egyik legjelentősebb elismerését, a Los Angelesben szombat este átadott Annie-díjat, amely megbízható barométernek tekinthető az Oscar-esélyek szempontjából is.



Az Oscarra is jelölt Disney-Pixar-produkció, a mexikói halottkultusz alapján készült családi animáció 11 jelölést váltott díjra a 13-ból, a legjobb animációs film mellett elnyerte egyebek közt a legjobb rendezésért, a legjobb forgatókönyvért és a legjobb effektusokért járó díjat is.



A második legtöbb, 10 kategóriában jelölt kanadai-ír-luxemburgi produkció, A kenyérkereső, amely egy 11 éves afgán kislány történetét dolgozza fel az ultrakonzervatív tálib uralom alatt, a legjobb független animációs filmnek járó Annie-díjat nyerte el.



A legjobb animációs filmnek járó fődíjért a Coco mellett a Verdák 3, az Alsógatyás Kapitány: Az első nagyon nagy film, a Gru 3 és a Bébi úr versengett.



A Nemzetközi Animációsfilm-társaság (ASIFA) kaliforniai szervezete által évente 36 kategóriában odaítélt Annie-díjakat az animációs Oscar-díjak megbízható előrejelzőjének tartják. Az elismeréseket 45. alkalommal osztották ki.