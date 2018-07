1500 üveggolyóval árasztott el a 89 éves japán művész egy New York-i repülőgéphangárt

Yayoi Kuszama Narcissus Garden (1966), installációja az 1966-os Velencei Biennálén Fotó: Yayoi Kuszama.

Forrás: MOMA

Az ember látja tükröződni magát ebben az 1500 nagy üveggolyóban és érzi a hatalmat. Ez előtt a háttér előtt azonban, amely egy egykor háborús célokat szolgált épület, amelyet az elmúlt években az időjárás szinte teljesen lerombolt, az embernek olyan érzése támad, hogy jobb lenne inkább aktivistává válni

Kuszama Jajoi japán avantgárd művész 1500 üveggolyóból álló installációja látható egész nyáron New York egyik félszigetén. A Rockaway! 2018: Narcissus Garden című tárlat a Museum of Modern Art (MoMA) rendezésében látható a Rockaway-félszigeten egy egykori repülőgéphangárban.Klaus Biesenbach, a MoMA német kurátora a "korunk legkalandvágyóbb, leginnovatívabb, leginkább kísérletező kedvű és úttörő művészének" nevezte a 89 éves Kuszamát.Az üveggolyókat Kuszama eredetileg 1966-ban a Velencei Biennalén használta fel. Azóta ezt a művét számos alkotásban használta, elsősorban a Polka Dots nevű installációjában.Kuszama generációja legsikeresebb művészévé vált, Tokióban saját múzeuma is van.- fogalmazott Biesenbach.Az évente megrendezendő Rockaway! művészeti kiállítást Biesenbach Patti Smith énekessel közösen találta ki, amikor a félszigeten, melyen mindkettejüknek vidéki háza volt, 2012-ben súlyos károkat okozott a Sandy hurrikán.