15 éves Tilla portréműsora

Ez az évforduló adta az apropót, hogy a tévés és alkotótársai visszatekintsenek és újra meghívják néhány régi vendégüket egy újabb izgalmas beszélgetésre.A Propaganda 15 éve, 2002 őszén mutatkozott be a TV2 képernyőjén. Tilla portréműsora azóta több rangos szakmai elismerésben részesült, 2005-ben Pulitzer-emlékdíjat, 2013-ban Voltfolió-díjat kapott. Az évforduló apropóján a november 2-án induló új évad központi témája az idő. Az őszi sorozat bemutatja, miként módosul a test, a személyiség, az ízlés, a divat, a technológia, a világnézet az idő múlásával, hogyan válik elavulttá, ami valaha korszerű volt, és miként jön divatba ismét az, ami korábban már meghaladottnak számított.A Propagandában előkerülnek olyan figurák, akik 15 évvel ezelőtt robbantak be a köztudatba és olyanok, akik mesélni tudnak arról, hogy mit jelent nagyobb távlatokban 15 év. Tilla az elmúlt másfél évtizedben a magyar televíziózás egyik legnépszerűbb és legtöbbet foglalkoztatott alakja lett, mégis érdekes látni, ő hogyan változott, vagy nem változott ez idő alatt.Az első adás visszatérő vendége Fluor Tomi lesz, aki vicces tinédzserből néhány év alatt profi producerré vált, ám a sikert nem adták könnyen, és a buktatóival is szembe kellett néznie. Ismét forgattak Rigó Péter addiktológussal, akit korábban Tilla a XXI. század szupermenjének nevezett és akivel anno a Lipóton beszélgettek. Újra megrajzolják Wahorn András portréját, aki 13 éve jött haza Amerikából, ahol szembesülnie kellett azzal, hogy nem tudott nemzetközi művészkarriert befutni és itthon kezdte újra az életét. Hogy mi az oka annak, hogy 2017-ben jobban érzi magát és jobban is néz ki, mint 13 éve, kiderül a Propaganda idei évadából, ahogyan az is, hogyan lett egy ghanai egyetemistából 14 év alatt MC Sena , az ország egyik legmenőbb csajrappere, az Irie Maffia tagja.