15 ezeren jelentkeztek a Piramisba

A vetélkedő éppen két hónapja indult és bár az RTL Klub háromszor is programstruktúrájának megváltoztatásával próbálta lefaragni hátrányát Stohl András vetélkedőjével szemben, úgy tűnik, nem találják a gameshow ellenszerét. A Piramis eddigi 45 adása a műsor ideje alatt a legnézettebb program volt a négy évesnél idősebb nézők körében, és a másik fontos, 18-49 éves nézői korcsoportban is mindössze háromszor talált legyőzőre. A Fal február 5-i indulása óta is minden nap nézettebb A Piramis a teljes lakosság körében, egy-egy epizódot átlagosan több, mint 825 ezren követnek figyelemmel, ez közel 200 ezerrel több, mint A Fal átlagos nézőszáma.



Így Balázs hiába kérkedett azzal, hogy az „övé nagyobb", bizonyítani nem tudta állítását. A nézők azért is szeretik A Piramist, mert amellett, hogy valóban sorsfordító lehet a párosok számára a játék kimenetele, az adás nem csak a végén, de játékközben is rengeteg izgalmat tartogat. Elég egyetlen nullázó rekesz és akár több tízmillió forint is semmivé lesz, vagy akár egy rossz döntés miatt a kint összegyűjtött összes pénz elveszhet. Az elmúlt 45 adás során több, mint 130 millió forintot vittek haza a nyertesek, a legkisebb összeg 40 ezer forint volt, a legnagyobb pedig több, mint 28 millió! Stohl András szerint nehéz kívülállónak maradni a játék során.



Azzal, hogy már a játék elején tudjuk, hogy mire gyűjtenek a párok, óhatatlanul is elkezdünk nekik szurkolni. Sokan esküvőre, új otthon vásárlásra, vagy éppen gyermekük boldogulására szeretnének minél több pénzt nyerni. A két-két és fél órás felvétel alatt szinte harmadik játékosként izgulnom velük végig a játékot, ha nyerő szériában vannak, én is euforikus állapotba kerülök, ha milliókat buknak, velük bosszankodom – árulta el a TV2 műsorvezetője.



A nézettségi sikereket látva a TV2 úgy döntött, folytatja a játékot. A felhívásra közel tizenötezren jelentkeztek, a felvételek pedig jelenleg is zajlanak, így tavasszal még több héten keresztül szurkolhatnak a nézők A Piramisban megküzdő játékospároknak.