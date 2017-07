15 országból érkeznek fellépők a Babel Sound fesztiválra

Tizenöt országból érkeznek fellépők Balatonboglárra az idei Babel Sound világzenei fesztiválra, amelyet július 17-től 23-ig immár hetedik alkalommal rendeznek meg.



A balatonboglári szabadstrandon benini, kubai, belga, spanyol, indiai, chilei, olasz, izraeli, holland, marokkói, iráni, bolgár, amerikai, kolumbiai és szerb előadók is színpadra lépnek a hazai színtér képviselői mellett - közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írták, a fellépők kiválasztásánál idén is elsődleges szempont volt, hogy olyan zenekarok lépjenek fel, amelyek más hazai fesztiválon nem láthatóak.



A koncertek közül az egyik legizgalmasabbnak ígérkezik a katalán Doctor Pratsé július 21-én pénteken a Nagyszínpadon. A csapat a mediterrán hangzást skával, reggae-vel, punkrockkal és egy kis elektroszvinggel keveri. Hazájukban tavaly megnyerték a legjobb albumért járó Enderock-díjat díjat, ami a legrangosabb katalán elismerés és manapság ők Barcelona legfelkapottabb fiatal zenekara. A Doctor Prats először áll magyar színpadra.



Szintén Spanyolországból jön az Ogun Afrobeat, amely július 19-én szerdán játszik a Nagyszínpadon. Ogun annyit jelent, hogy az eszközök és láncok ura, a vas istene. Zenéjük is ezt tükrözi: az együttes egyesíti az életteli afrobeat és az észak-amerikai zene (soul, funk) ritmusait. A frontember a nigériai Akin Dimeji Onas, aki az egyik legjobb afrikai dobosnak számít Spanyolországban.



A legmesszebbről érkező zenekar minden bizonnyal a chilei Subhira Band lesz, amely a Doctor Prats koncertje előtt fog játszani. A formáció a latin-amerikai és a kortárs elektro-akusztikus zene egyedülálló keverékét hozza magukkal Dél-Amerikából.



A holland Bandgladesh saját helyszínt kap a Babel Soundon. Éjszakai előadásaikat egy 100 négyzetméteres, felfújható fehér textilsátrukban tartják. Ahogy maguk a produkciót jellemzik, nem önmagában a zene a lényeg, hanem a pulzálás, a rezgések, amit a hallgató a sátorban megél a sejtelmes hang- és fényjáték közben.



A hazai világzenei színtér képviseletében mások mellett a Jász András Kultúrfunkot, a Chalabant, a Golestant, az Iparkutyát, valamint Horgas Esztert és Falusi Mariannt is hallhatja a közönség.



Hat helyszínen rendeznek koncerteket, a legkorábban minden nap 17 órakor a boglári hajókikötő melletti Csavargőzös műemlékhajón kezdődik a program, fél órával később pedig a strand bejáratánál, a szabadtéri Zenepavilonban. Esténként 19 óra 30 perckor egymás után két koncert várja a közönséget a szabadstrandon felállított Nagyszínpadon, de lesznek események a Platán strand Szimpla Kert színpadán és a Kultkikötőben is.



Az egyhetes fesztiválon 44 zenekar lép fel és napközben is számos programhoz lehet csatlakozni. Lesznek egzotikus tánc- és hangszeroktatások, gyerekprogramok és nemzetiségi kézműves foglalkozások. Az érdeklődők megtanulhatják például, hogyan kell afrikai törzsi dobon játszani vagy olasz tésztát gyúrni. A fesztiválra a belépés ingyenes.