15 percet kapott férjétől Fejős Éva, hogy összecsomagoljon

Az újságírónő és egyben sikerkönyvek szerzője egy csapásra lett a televíziók és rádiók mindennapos vendége, miután januárban – 49 évesen –, világra hozta első gyermekét.Éva irigylésre méltó életet élhetett eddig, a múlt hétvégén azonban valami történt – tudta meg a neve elhallgatását kérő informátorától a Bors

Éva a hétvégén egy vidéki rendezvényre volt hivatalos. Vitte magával a kislányát és a bébiszitterét is. Hogy mi történhetett a Balaton partján, arról csak pletykák keringenek, ami azonban biztosnak tűnik, miután Éva visszatért a fővárosba, a férje kiadta az útját. Állítólag tizenöt percet ka­pott tőle, hogy összeszedje a holmijait és elköltözzön

Kép forrása: borsonline.hu

– közölte a jól értesült illető a lappal.

Először hétfőn délután próbálták meg elérni Éva férjét, aki elismert fogorvos. A férfi a rendelési ideje alatt érték el, majd miután közölték, miről kérdeznék, meglepően készségesen reagált. Annyit kért, péntek délelőtt keressék ismét - számolt be a Bors.Pénteken megerősítette a lapnak, hogy szakítottak és azt is elismerte, hogy egy harmadik fél áll a viszály mögött.A lap Fejős Évát is próbálta kérdezni a történtekről, de előbb kitért a válaszadás elől – azt kérte, egy általa ismert újságíró keresse fel – , majd később határozottan kijelentette, hogy nem nyilatkozik.