15 zenei csemege márciusra: hamarosan debütál a Judas Priest legújabb albuma is

JUDAS PRIESTFIREPOWERA brit heavy metal legenda Judas Priest tagjai nyugodtan ülhetnének a babérjaikon rendkívül sikeres karrierjük ezen pontján, ám eszük ágában sincs így tenni; Firepower c. albumuk március 9-én lát napvilágot. 18. nagylemezük Lightning Strike c. dala január 5-én érkezett, melyet február 2- án a címadó dal követett. A kiadványon - ami megjelenik sima CD-n, hardcover book CD-n, fekete és vörös dupla bakeliten - ígéretük szerint 14 vérbeli metal szerzemény kap helyet. Egyúttal “visszacsábították" a fedélzetre Tom Allom zenei producert, aki olyan ikonikus albumok elkészítésében segített nekik, mint az Unleashed in the East, a British Steel, a Screaming for Vengeance és a Defenders of the Faith. Illetve Andy Sneap Grammy-díjas producer is csatlakozott a közös munkához, aki turnéjuk során gitárosként is bizonyít majd.JIMI HENDRIXBOTH SIDES OF THE SKYJimi Hendrix frissen felfedezett felvételei március 9-én jelennek meg a Both Sides Of The Sky c. CD és dupla bakelit formájában. A dinamikus, új válogatásalbum 13 ebben a formában korábban meg nem jelent tracket tartalmaz, melyek közül az elsőről, a Mannish Boy-ról már január 16-án lehullt a lepel. A szerzemények 1968 és 1970 között készültek és 10-et még sosem hallhatott a nagyközönség. A Both Sides Of The Sky a legjobb és legjelentősebb kiadatlan Hendrix-dalokból épült, nagy sikerű válogatásalbum-trilógia befejező része. A sorozat 2010-ben a Valleys of Neptune-nal kezdődött, melyet 2013-ban a People, Hell and Angels követett.GEORGE EZRASTAYING AT TAMARA’SGeorge Ezra – aki Budapestről szóló balladája okán örökbérletet váltott a magyar közönség szívébe – új lemezzel jelentkezik. A 11 dalt tartalmazó Staying At Tamara’s március 23-án érkezik CD-n és dupla bakeliten. Három évvel Ezra debütáló albuma, a Wanted On Voyage után az énekes a “menekülés, álmodozás, szorongás és szerelem témáit feszegető" dalcsokorral tér vissza. Eddig két dalt ismerhetett meg a közönség, a Don’t Matter Now-t és a Paradise-t. Utóbbi klipje - melyben összetört gitárok, pompom-lányok, boxolók és kitartóan dobogó szívek motívumai is vissza-visszatérnek, demonstrálván az éppen kibontakozó szerelem és a kezdeti kételyekkel fűszerezett várakozás extázisát – előrevetíti, mire is számíthatunk az új anyag során.THE VACCINESCOMBAT SPORTSMárcius 30-án érkezik az angol The Vaccines negyedik stúdióalbuma, melyről két badass szerzeménnyel, az I Can’t Quit-tel és a Nightclubbal már megismerkedhetett a hallgatóság. A lemez 11 dalával a srácok visszatérnek gyökereikhez; rajongóik nagy örömére a jól bevált, dögös indie rockkal ízesített The Vaccines-hangzást elegyítik powerpoppal. A kiadványt az igazán nagy fanatikusok CD mellett bakelit formájában is beszerezhetik.THREE DAYS GRACEOUTSIDERMárcius 9-én jelenik meg a 11 éve aktív és sokszoros platinalemezes kanadai rock banda, a Three Days Grace hatodik nagylemeze CD és bakelit formájában. Az Outsider címre keresztelt anyag 12 dalából két darab ízelítő már érkezett – legelső beharangozóként a The Mountain, melynek kisfilmje máris 6 milliós megtekintés felett jár, és az I Am An Outsider. A 2015-ben megjelent Human öröksége nyomán ezúttal is őszinte, erőteljes alternatív metal kiadványra számíthatunk.THE VOIDZVIRTUEA The Voidz experimental rock/art-punk csapata új lemezzel jelentkezik. Március 30-án érkező, Virtue címre keresztelt albumukról nemrég jelent meg a szürrealitásba mártott Pointlessness c. dal, előtte pedig a Leave It In My Dreams érkezett, melyet a Rolling Stone „fertőzőként" jellemzett. Legelső beharangozóját, a Qyurryus-t a Stereogum a “rettenthetetlen" és a “vakmerő" jelzőkkel illette. A hozzá készült VHS-látvánnyal fűszerezett videó különlegessége, hogy a frontember, Julian Casablancas rendezői debütálása.SNOOP DOGGSNOOP DOGG PRESENTS BIBLE OF LOVEÚgy látszik, stílust vált a kaliforniai hip-hop legenda; Snoop Dogg március 16- án gospel albummal jelentkezik. A lemezről öt berahangozó dal már megjelent kóstolóként. A B Slade-del közös Words Are Few című szerzeményhez vidóklip is készült, melyben a rapper ugyan nem hazudtolja meg önmagát, ám mégis konszolidáltabb szövegvilággal operál, és egy templom falai között találjuk. Bár sokan viccként kezelték a hirtelen pálfordulást, Snoop Dogg szándékai komolyak. Már egy májusi interjú során beszélt arról, hogy mindig is ki akarta próbálni magát a vallásos stílusban, csak eddig “a genszter biznisz és egyéb elfoglaltságai" lekötötték.MILES DAVIS & JOHN COLTRANETHE FINAL TOUR: THE BOOTLEG SERIES, VOL. 6Az afroamerikai jazz trombitás, zenekarvezető és zeneszerző, a jazztörténet egyik legnagyobb hatású és legkiemelkedőbb alakja, Miles Davis nem egyszer dolgozott együtt az amerikai dzsessz-szaxofonos ikon John Coltranenel. A március 23-án megjelenő, négy CD-s The Final Tour: Bootleg Series Vol. 6 a legendás trombitás és a szaxofonista 1960-as tavaszi turnéjának koncertanyagából állt össze; hallható rajta két párizsi, két stockholmi és egy koppenhágai koncertjük muzsikája és egy 1960-es stockholmi interjú anyaga.ANDREW W.K.YOU’RE NOT ALONEAndrew W.K., a metal, a pop és a dance hibridének fenegyereke egyszerre parodizál és tiszteleg a három műfaj előtt. Az extravagáns előadó ígérete szerint ötödik stúdióalbuma, a You’re Not Alone hard rockja keretében a szuper-életerő-érzés szirupját kapjuk kézhez, a dicsőséges bulizás ünnepi szellemében. A lemez első beharangozója január 12-én jelent meg, Music Is Worth Living for címmel, melyet január 29-én az Ever Again követett. A 16 tracket tartalmazó album március 2-án látott napvilágot.BILL FRISELLMUSIC ISBill Frisell ikonikus gitáros, zeneszerző impresszív jazz, surf, fúziós zene, americana és folk-jazz szeleteiről ismert és bár rengeteg nagyszabású album köthető nevéhez, a 2000-ben megjelent Ghost Town óta nem jelentkezett gitárosként szólóalbummal. Ezt a hiányt most bőségesen pótolja március 16- án megjelenő, 16 dalt tartalmazó Music Is című kiadványa, melybe elsőként a Rambler c. szerzeménnyel engedett betekitést.STEPHEN STILLS & JUDY COLLINSEVERYBODY KNOWSKét folk legenda, Stephen Stills és Judy Collins egyesítette erőit és hívta segítségül rajongóik szeretetét közösségi finanszírozás formájában, hogy megszülethessen az Everybody Knows című, 10 dalt tartalmazó folk-rock lemez, a los angelesi Laurel Canyon zenei szcénájának és párosuk közös élményeinek gyümölcse. Magyarországi megjelenés: március 2.MARIO BIONDIBRASILA 2018-as sanremói dalfesztiválon debütált Mario Biondi olasz énekesdalszerző Rivederti című dala, mely március 23-án érkező, Brasil című albumának első, ínyenc beharangozója. A legutóbbi, 2017-es, dupla CD-s, Best of Soul kiadványa és megannyi korábbi minőségi albuma által kitaposott ösvényt követve az új projekt is tisztelettel adózik egy olyan kulturális és zenei világnak, amely mindig is jellemezte Biondi művészetét.VARIOUSLOVE, SIMON(ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK)A Love, Simon egy március 16-án debütáló, amerikai, romantikus tini komédia-dráma, melyet Becky Albertalli regénye alapján vittek filmvászonra. Megjelenése napján érkezik filmzenéje is bakelit és CD formájában. A 13 dalban olyan előadók működtek közre, mint a Bleachers, Troye Sivan, Amy Shark, Brenton Wood, a The 1975, Normani Kordei és Khalid.JUNKIE XL TOMB RAIDER(ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK)Antonius Tom Holkenborg, művésznevén Junkie XL holland zeneszerző/multiinstrumentalista DJ-producer nevéhez fűződik a március 16-án mozikba kerülő Tomb Raider akció-, kalandfilm-széria legújabb, újragondolt darabjának filmzenéje. A kiadvány egy héttel a film előtt, március 9-én lát napvilágot, 14 track társaságában.ARCADE FIREMIROIR NOIRMárcius 30-án újrakiadásra kerül az Arcade Fire – hamarosan hazánkba látogató - indie-rock csapatának Miroir Noir című DVD-je, mely a banda 2007-es Neon Bible c. albumának készületeibe, a stúdiózási munkálatokba, forgatási kulisszákba, turnéjukba és annak koncertfelvételeibe enged betekintést, Vincent Morisset rendezésében.