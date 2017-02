16 brazil város lemondta a karnevált

A rendőrsztrájk következtében elszabadult erőszakhullámtól tartva Espirito Santo brazil állam 16 városa mondta le a karnevált.



Az O Globo nevű portál szerint az ok a közbiztonság válsága.



Espíritu Santo fővárosában, Vitóriában azután kezdődött az erőszakhullám, hogy a katonai rendőrség sztrájkot hirdetett a közbiztonsági beruházások hiánya miatt. A rendőrségi szakszervezet vezetője azzal indokolta a sztrájkot, hogy a helyi kormány nem fektet a közbiztonságba, elbátortalanítja a munkaközösségeket és nem értékeli alkalmazottait.



A munkabeszüntetés idején több mint 130 ember öltek meg, sor került rablásokra is, iskolák maradtak zárva. A Rio de Janeiró-i rendőrségnél is forrongás kezdődött, oda 9000 katonát vezényeltek.



A brazil államokat gazdasági válság sújtja. Rióban idén 450 karneváli felvonulást tartanak, ötvennel kevesebbet, mint tavaly.



Rióba ennek ellenére a hivatalosan pénteken kezdődő ünnepségekre egymillió turistát várnak.