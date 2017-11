16 éves lány a Golden Globe-gála új nagykövete

Simone Garcia Johnson a januári 75. díjátadó ceremónián debütál. Forrás: imgmodels.com

A Golden Globe-gála díjátadóinak segédkező Golden Globe kisasszony szerepét ezentúl a Golden Globe-nagykövet veszi át. Az új cím birtokosa, Dwayne Johnson lánya, Simone Garcia Johnson a januári 75. díjátadó ceremónián debütál - számolt be róla a The Hollywood Reporter.A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) szerdán jelentette be, hogy szakít korábbi hagyományaival, Miss Gloden Globe-ot nyugdíjba küldi és helyette bevezeti a Golden Globe Ambassador címet, amelyet elsőként a 16 éves Simone Garcia Johnson visel majd.

Dwayne Johnson és lánya. Forrás: thewrap.com

Dwayne Johnson tavaly még vendégként vitte magával a díjátadó ceremóniára a lányát, aki a közelmúltban lett az IMG Models ügynökség modellje. Simone Garcia a filmsztár első házasságából született, édesanyja Dany Garcia, a Seven Bucks produkciós cég elnöke.Meher Tatna, a HFPA elnöke elmondta: a szervezet a 75. díjátadó gálára készülve úgy döntött, hogy kibővíti a Miss Golden Globe szerepkörét, és rábízza a HFPA egész évben folyó jótékonysági tevékenységeinek nagyköveti képviseletét is."A kiválasztottat ezentúl a Golden Globe nagykövetének nevezzük. Nem is találhattunk volna alkalmasabb jelöltet Simone-nál e hagyomány megteremtésére, hiszen az általa követett értékek híven tükrözik mindazt, amiért a HFPA dolgozik" - fogalmazott.

A Golden Globe 2018-as nagyköveteként Garcia Johnson a ceremónián segít a díjak átadásában. Ezen kívül Garcia Johnson máris bejelentette, hogy felveszi a partnerkapcsolatot a Global Girl Media szervezettel, amely hátrányos környezetből származó fiatal nők újságírói pályakezdését támogatja egyfelől a szükséges eszközök biztosításával, másfelől lehetőségek megteremtésével, amelyek révén hangot kaphatnak.Garcia Johnson a kinevezéssel kapcsolatban elmondta: szerencsés helyzetben van, mert olyan otthonban nőtt fel, ahol erős példaképek álltak előtte, és reméli, hogy a fiatalok számára ő is olyan példa lehet, aki arra bátorítja őket, hogy álljanak ki azért, amiben hisznek.A tavalyi díjátadó gálán Sylvester Stallone három lánya töltötte be a Miss Golden Globe tisztet. Korábban Laura Dern, Melanie Griffith és Dakota Johnson is viselte ezt a címet. A HFPA 75. gáláját január 7-én vasárnap tartják meg a Beverly Hilton Hotelben. A ceremónia házigazdáját még nem nevezték meg a szervezők.