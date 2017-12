18 akadály vár a Ninja Warrior döntőseire

A Ninja Warrior Hungary számokban



A műsor akadálypályájának egy 5000 négyzetméteres stúdió adott otthont a forgatások alatt. A magyar ninja-jelöltekre váró 250 méter hosszú akadálypályájának építését nemzetközi stáb felügyelte. 15 tonna alumínium szerkezetet használtak fel, míg az egyes akadályok alatti medencékben 400 köbméter víz várta a hibázó, mélybe zuhanó ninja-jelölteket. A produkciót a közel húsz éves televíziós műsorgyártási tapasztalattal rendelkező IKO Műsorgyártó Magyarország készítette. A Ninja Warrior Hungary-n kétszáz stábtag dolgozott, köztük a három műsorvezető: Mádai Vivien, Majoros Péter „Majka" és Till Attila. Összesen 20 kamera rögzítette az eseményeket és 1500 lámpa világította be a műsor grandiózus díszletét, ahol 50 kilométer kábel futott.

A műsor fináléja egy monumentális, tizennyolc akadályból álló kihívás elé állítja a versenyzőket, hogy kiderüljön, ki a legjobb, valamint avatnak-e ninját, azaz sikerül-e valakinek a világon hetedikként végig menni a Ninja Warrior döntőjében.A döntőben húsz versenyző mérkőzik meg, akik tiszta lappal indulnak, most csak az számít, hogy a Ninja Warrior Hungary döntőjének tizennyolc akadályból álló kihívását ki-hogyan oldja meg. Nem lesz egyszerű dolga annak, aki a világ hetedik ninjája szeretne lenni.A döntő első pályáján kilenc akadály vár a fiúkra, de nem elég ügyesnek lenni, az idő is számít. Ezt az első pályát 4 perc 30 másodperc alatt kell teljesíteni. Akinek ez nem sikerül, az automatikusan kiesik a játékból. Aki az adott időn belül megnyomja a pokoli torony tetején a piros gombot, vagyis teljesíti az első pályát, neki is indulhat a következőnek, ahol újabb nyolc akadály vár a versenyzőkre. Az idő itt is fontos szerephez jut, hiszen a második pálya első öt akadályára mindössze 80 másodperce van a legjobb ninja-jelölteknek, ha ez megvan, jöhet a többi három akadály. Ezek elvégzésénél nincs időkorlát, de az egyes akadályok között maximum 30 másodperc pihenő engedélyezett. A második pálya sikeres teljesítése után jön a végső, tizennyolcadik akadály, ami maga a Midoriyama. A Ninja Warrior hatalmas tornyában függő kötélen 20 méter magasba kell felmászni 30 má sodperc alatt annak, aki ninja szeretne lenni. Hogy ez a húsz magyar fiú közül sikerül-e valakinek, az december 18-án este a Ninja Warrior Hungary döntőjében kiderül a TV2-n!