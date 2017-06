18 magyar film több mint 100 millió forint támogatást kap

Rádiós döntések



A Médiatanács a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós frekvencia hasznosítására indított pályázatán a két alakilag és tartalmilag érvényes ajánlatot benyújtó pályázó közül megállapította az eljárás eredményét: a nyertes a „B & T" Kft. lett. A testület a Hajdúböszörmény 98,9 MHz és a Hajdúnánás 93,3 MHz helyi rádiós frekvencia pályázati eljárásában is felvilágosítást kért az LB Rádió Kft.-től. A grémium véglegesítette a Dunaújváros 93,1 MHz helyi rádiós frekvencia pályázati felhívását, és azt hirdetményi úton, illetve a Médiatanács honlapján június 1-jén teszi közzé.

Heti ülésén 102,6 millió forint odaítéléséről döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Magyar Média Mecenatúra programjaira jelentkező 18 alkotói műhelyt támogatva. A Kollányi Ágoston-pályázaton 11 ismeretterjesztő film, a Neumann Jánosról elnevezetten pedig hét, az internetre szánt mozgóképes tartalom készülhet el.Az ismeretterjesztő filmek számára meghirdetett Kollányi Ágoston-pályázat 2017-es eljárásának első fordulójában 11 terv összesen 95,6 millió forintos támogatásáról döntött a Médiatanács. A Fővárosi Állat- és Növénykert történetéről készít filmet Kocsis Tibor Sissi zsiráfjától a biodomig címmel. Novák Emil a Magyar Operatőr Iskola múltjával foglalkozik Vili és Laci című filmjében, amely olyan ismert művészeket is megszólít, mint Koltai Lajos, Sára Sándor vagy Vittorio Storaro. A Magyar Föld című alkotás (rendező: Kővári Gábor) kedvéért egy különleges kutatócsoport áll össze, akik arra keresik a választ, miért tűnik el hazánkban 100 millió (!) tonna termőtalaj évente.Folytatódhat a Reformáció hétről hétre című sorozat Hevér Zoltán rendezésében, amelyből újabb 16 darab, ötperces epizód támogatását szavazta meg a testület a reformáció születésének 500. évfordulóján. Jön a második évad Szirmai Márton Gondolkodás művészete című sorozatából is; ezúttal hat eredeti magyar termékkel, projekttel ismerkedhetnek meg a nézők. Jazz, avagy a szabadság szimbóluma címmel Bokor Attila forgat majd a műfaj hazai nagyságairól nemzetközi kitekintésekkel. Az Egodetox (rendező: Tóth Artin) Drahos Istvánt és a Magyarországon kivételesnek számító kutyaszánhúzást helyezi fókuszba: a Szentendréről induló magyart, aki teljesítette az 548 kilométeres non-stop versenyt, a norvégiai Finnmarkslöpetet. A tánctörténeti háttér megrajzolása és a jellemző stílus- és karakterjegyek elemzése a célja A magyar csárdás című, Sztanó Hédi rendezésében készülő alkotásnak, amelyben közreműködik a Magyar Állami Népi Együttes és a Magyar Táncegyüttes.Hogyan emlékezünk és hogyan befolyásolja a digitális világ az agyunk működését? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Novák Tamás Emlékezet című művében Buzsáki György agykutató és csapata. Miezmiaz? (rendező: Gerdelics Miklós, M. Tóth Géza) címmel mozgóképes enciklopédia, ismeretterjesztő animáció készül gyerekeknek olyan szócikkekkel, mint állatkert, baba, bűvész stb. A Rövid magyar bitkorszak az 1986-ban négy hónap után máig tisztázatlan körülmények között leégett Mikroelektronikai Vállalatról (MEV) szól majd Mátyássy Áron rendezésében.Az online közszolgálati műsorszámok támogatására létrehozott Neumann János-pályázaton hét film, illetve sorozat támogatásához járult hozzá a Médiatanács összesen hétmillió forinttal. A hét győztes pályázó közül egy határon túli: a Fundatia Rex Video filmdzsungel.tv-n bemutatandó filmjéből megismerjük egy erdélyi barnamedve, Lekvár maci történetét, emellett a film tisztázza a Kárpátok nagyemlőse körüli hiedelmeket is. A vadon termő, ehető, egészségmegőrzést segítő növények felhasználása a témája a Természetes egészség címmel tervezett 3x5 perces sorozatnak, amelyet a Magyar Idők online oldalán láthatnak majd a nézők. Az Echo Tv internetes verziójára készül a T-lakások című sorozat a Kádár-korszak titkos „hajlékairól", amelyeket a Belügyminisztérium tartott fenn ügynökökkel való találkozókra.Ugyanitt mutatják be A Kilencedik átka című ötrészes sorozatot, amely arról szól, hogy miként kapcsolódik össze Beethoven, Bruckner, Schubert, Dvorák és Mahler IX. szimfóniája. Ugyancsak az echotv.hu-n érhetjük majd el a Versfilmek című sorozatot, amelyben külhoni kortárs magyar szerzők versei szerepelnek. Újabb évad készül a zenés portréfilmsorozatból, a FOLK-ból: az újhullámos népzenei formációk epizódjait a valasz.hu-n teszik közzé. Nyolc lángelmét hoz közelebb az Elfeledett magyar informatikusok című sorozat, amelyet a karpatpress.hu-n tekinthetünk meg. A Neumann-pályázat 2016-os kiírásának 5. fordulójára a Médiatanács június 15-ig várja a pályázatokat. Az eljárásban előnyben részesülnek azok, akik kifejezetten gyermekeknek szóló, médiaműveltségük növelését célzó online tartalmak gyártását vállalják.