18 városba várják orgonakoncertekkel a közönséget augusztusban

Augusztusban 18 városban 32 koncertre várják a közönséget az Orgonapont sorozat keretében.



Szamosi Szabolcs orgonaművész, a Filharmónia Nkft. ügyvezetője a sorozat egyik helyszínén, a hódmezővásárhelyi Református Ótemplomban rendezett sajtótájékoztatón elmondta, hogy évről évre nő a kezdeményezéshez csatlakozó városok száma, akad olyan település, ahol négy-öt koncertet is adnak majd.



A nyáresti hangversenyeken változatos programot kínálnak, elsősorban az orgonára épülnek a műsorok, emellett énekesek, kórusok, kamarazenekarok, fúvósok is közreműködői a koncerteknek.



A sorozat egyik legkülönlegesebb estjét augusztus 13-án a hódmezővásárhelyi Református Ótemplomban rendezik, amelyen Szamosi Szabolcs és Sebestyén Márta ad koncertet.

A Nyújtsd ki mennyből, a műsorban szereplő egyik Mária-ének címét viselő esten régizenei, egyházzenei darabok mellett Kodály, Bach, Bartók és Tolcsvay művei csendülnek majd föl a templom 1896-ban készült, eredeti állapotában megőrzött, kétmanuálos, mechanikus orgonáján.



A Filharmónia a 2018-2019-es évadra meghirdeti hódmezővásárhelyi Steinway bérletét. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban október 12-én a Magyar Állami Operaház Puccini Turandotját mutatja be. December 11-én a Muzsikás együttes lép föl Hódmezővásárhelyen az Allegro Barbaro című esten Petrás Mária népdalénekes és Fülei Balázs zongoraművész közreműködésével. Március 9-én a világ tíz legjobb zenekara között számon tartott Budapesti Fesztiválzenekar koncertezik a központban Takács-Nagy Gábor vezényletével, a műsor szólistája Bazsinka József tubaművész lesz.

A sorozat május 23-án Leon Bernsdorf zongoraművész szóló estjével zárul.