19 évvel fiatalabb olasz férfit szeret Sharon Stone

A férfi jelenleg Zürichben él, de az év nagy részét Ibizában tölti. A The Sun úgy tudja, hogy tavaly decemberben találkozott Sharon Stone-nal Svájcban, egy üzleti út során.A pár a színésznő Mosaic című krimisorozatának New York-i premierjén januárban, már együtt mutatkozott és a Valentin-napot is együtt töltötték a párizsi Shangri-la luxushotelben.A legfrissebb fotók pedig Miami strandján készültek a párról, aikről sugárzik, hogy mennyire élvezték egymás társaságát.