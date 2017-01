2016-ban a Star Wars mozgatta leginkább a szexpartnerkereső-piacot

A legaktívabbak a nyári hónapokban voltak a szexpartner keresők, júliusban közel 200 ezerszer jártak az oldalon és átlag 11 percet töltöttek el azzal, hogy alkalmi partnert találjanak maguknak, vagy levelet írjanak a kiszemeltnek.



Az olimpia ideje alatt kiugró volt az oldal látogatottsága, 23%-kal többen kerestek szexpartnert, mint az év többi időszakában.



Legkevesebben április 23-án és december 24-én kerestek szexpartnert. A karácsonyi időpont nem meglepő, de vajon mi történt április 23-án? Egy érdekes hírt találtunk aznapról, ami elterelhette a figyelmet a szexről. Április 23-án szivárgott ki a Star Wars VIII. részének forgatókönyve. Elképzelhető, hogy emiatt esett volna aznap a szexre vágyók száma?



A labdarúgó eb viszont – a Szexrandi statisztikái alapján – jelentősen növelte a szexpartnert keresők libidóját, a június 10-től egy hónapon át tartó világesemény alatt ugyanis 25%-kal többen kerestek partnert, mint általában. Érdekesség, hogy éppen az Európa Bajnokság egyik legjobb mérkőzése, a magyar-portugál volt az év második legforgalmasabb napja és ez a hét volt az év legforgalmasabbja is egyben.



De melyik lehetett a legtüzesebb nap tavaly? A statisztikákból ez is kiderült. 2016-ban december 16-án kerestek maguknak a legtöbben alkalmi kapcsolatot. Vajon mi történt azon a decemberi pénteken? Két érdekességet találtunk. Aznap jelent meg a minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben, illetve ugyanezen napon a reggeli óráktól egészen délutánig nem működtek az elektronikus hivatali ügyintézést lehetővé tevő online rendszerek, azaz a magyarorszag.hu és az alá tartozó Ügyfélkapu sem, sőt aznap a személyes hivatali és telefonos ügyintézésben is jelentős fennakadásokról számoltak be. Úgy látszik, mindez már elég volt arra, hogy a magyarok a szexpartner kereséssel töltsék idejüket.