20 éve nem adtak el ilyen gyorsan ennyi hanglemezt

Egy hét alatt 16 ezer hanglemezt vásároltak Liam Gallagher As You Were szólóalbumából. Ilyen rövid időn belül ekkora mennyiségű lemezeladásra 1997 óta nem volt példa.Összesen 103 ezer példány kelt el a szólóalbumból: az eladások 91 százalékát a fizikai adathordozók és a digitális letöltések hozták, míg a maradék 9 százalékot a stream-szolgáltatások.Idén a harmadik legkeresettebb album az övé, előtte Ed Sheeran Divide és Rag’N’Bone Man Human című lemeze áll.