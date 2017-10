20 éves a Freemail

Freemail belépés 1997-ben.

20 év, közel 3 millió felhasználó, napi 15 milliós levélforgalom – ezek a számok határozzák meg az október 2-án születésnapját ünneplő Freemailt. A jubileum nemcsak a háttércsapatnak ad okot az ünneplésre, a legtöbbet megélt hazai levelezőrendszer iránti lojalitás okán most a felhasználókat is honorálják.

Freemail levél 1997-ből.

Már több mint két évtized telt el azóta, hogy betárcsázós internettel igyekeztünk körbejárni a világot, és az e-mail technológia betörésével élénkebb kapcsolatba léphettünk távolabbi, akár külföldön élő ismerőseinkkel is, de munkánk során is csökkenthettük a reakcióidőt. Az internet adta lehetőségek tökéletes melegágyat biztosítottak az elektronikus levelezés elindulásának, miközben a tevékenység maga is fontos szerepet játszott az internet megismerésében és elterjedésében. A legismertebb hazai levelezőrendszer pontosan 20 éve áll szolgálatban, hogy felületet biztosítson az egyszerű és gyors levélküldéshez.

Freemail szerver 1997-ben

– 1997 tavaszán fogalmazódott meg a gondolat, hogy kellene csinálni egy magyar nyelvű, gyors és megbízható levelezőrendszert. Nyárra az ötlet odáig fejlődött, hogy három programozó nekiállt, és három hónap alatt meg is valósította a terveket. Így indult a Freemail. Kezdetben még csak kis számokkal működött a szolgáltatás, gondolok itt 2 MB-os postafiókméretre és 50 kbyte-os levelekre, de hamar bővíteni kellett mindent, hiszen pár év alatt elértük az egymilliós felhasználószámot. A fejlesztésekkel a mai napig nem álltunk le, hol kisebb, hol látványosabb újításokat eszközölünk, miközben a tárhely-kapacitásra is folyamatosan ügyelünk. Alig egy éve kezdtük el átköltöztetni a felhasználókat a legújabb Freemail felületre, amely modernebb, gyorsabb, egyben biztonságos és megbízható, ám ugyanolyan felhasználóbarát, mint amilyennek eddig is ismerték a Freemailesek – mondta el Fernezelyi Márton, a Freemailt megalkotó csapat vezetője.

Mobiltelefonos belépés anno.

A kezdetben kék-fehér kiskockás mintázatban pompázó felület 2000-ben vált elérhetővé a fekete-fehér mobiltelefonokon is – ne feledjük, ekkor még WAP-ozás volt, 4G helyett pedig GPRS, és okostelefonokról sem hallottunk akkoriban még. A következő évek fejlesztéseinek egyik mérföldköve a spam szűrő bevezetése volt, majd amikor lehetővé vált az egyszerre több fiókba történő belépés. Emellett megérkezett az akkor igen újszerű szolgáltatás, amely SMS-ben jelzett új levél érkezésekor a felhasználónak. Időközben elindult az automatikus levélmentés funkciója, aztán 2009-ben mobilbarát lett a honlap, amely még több regisztrálót eredményezett. Egy évvel később az akadálymentesítés is megtörtént a gyengénlátók igényeit és lehetőségeit figyelembe véve, és elindultak olyan kényelmi funkciók, mint például a beérkező levelek automatikus mappákba rendezése. Az elmúlt pár év legfőképpen a folyamatos modernizáció jegyében telt, amely tovább szorgalmazta, hogy külföldi társai helyett a magyar terméket válasszák az e-mailezők (2014-ben még ezt a főcímet olvashatjuk egy jelentős közéleti lapban: „A Freemail még mindig népszerűbb, mint a Gmail".)

A 20 évet szülinapi nyereményjátékkal is ünnepli a Freemail, amihez a felhasználóknak nem kell egyebet tenniük, mint a szokott módon használniuk levelezésüket, lehetőség szerint minden nap.