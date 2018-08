22 könyvkiadó kínálata mutatkozik be a 16. Budavári Könyvünnepen

Huszonkét könyvkiadó kínálata mutatkozik be a 16. Budavári Könyvünnepen, amelyet augusztus 31. és szeptember 2. között rendeznek meg a budai Várban.Az idei fesztivál a júniusban elhunyt Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő, író, műfordító emléke előtt tiszteleg, de megemlékezik Buda 1686-os visszafoglalásáról, valamint programokkal kapcsolódik a Mátyás király-emlékévhez is.A 16. Budavári Könyvünnep díszvendége Székelyudvarhely lesz. A fesztivál minden napján udvarhelyszéki és kalotaszegi táncokat mutat be a Boróka Néptáncegyüttes, és többek között fellép a székelyföldi Evilági Együttes is.Szeptember 1-jén, szombaton adják át Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díjat, amelyet idén Tatjána Voronkina orosz műfordító nyert el.A fesztiválon könyvet vásárlók idén is karszalagot kapnak, amellyel kedvezményesen látogathatják a hat résztvevő budavári kulturális intézmény - a Budapest Történeti Múzeum, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Hagyományok Háza, a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete - programjait, kiállításait.A könyvbemutatók, dedikálások és író-olvasó találkozók mellett kulturális, zenei és gyerekprogramok, például középkori kézműves játszóház is várja az érdeklődőket. Fellép a Jazzical Trió, a Sárarany zenekar, Szalonna és bandája, Für Anikó, Bognár Szilvia énekes, Fabók Mancsi bábszínháza, az Álmozug Társulat és a Figurina Bábszínház is.Kányádi Sándor, a nemzet művésze és Budavár díszpolgára tiszteletére a Jókai Anna Szalonban emlékestet rendeznek, míg a Virág Benedek Házban emlékkiállítás várja a közönséget. Szeptember 2-án, vasárnap a Kaláka ad koncertet a Szentháromság téren szintén a Kossuth-díjas szerzőre emlékezve.A részletes programkínálat a rendezvény internetes oldalán () olvasható.