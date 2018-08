25 alkotás versenyez a 9. Bujtor István Filmfesztiválon

Több mint hatvan közül 25 filmet válogatott be az előzsűri a 9. Bujtor István Filmfesztivál versenyprogramjába. Az ingyenesen látogatható seregszemlét augusztus 18. és 20. között rendezik meg Balatonszemesen - közölték a szervezők az MTI-vel szerdán.



A közlemény szerint a fesztiválon az elmúlt egy év magyar és koprodukciós alkotásai négy kategóriában (játékfilmek, dokumentum- és ismeretterjesztő filmek; animációs, fikciós és kísérleti rövidfilmek, valamint versklipek) versenyeznek. A vetítések között beszélgetések zajlanak majd az egyes filmek rendezőivel, stábtagjaival.



A fesztivál versenyprogramjának zsűritagjai Lutter Imre fesztiváligazgató, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke; Kiss László rendező, a Latinovits Emlékmű Alapítvány kuratóriumi elnöke; Kútvölgyi Erzsébet Kossuth-díjas színművész, valamint Kalász József és Wiegmann Alfréd rendezők lesznek.



A szervezők szerint várhatóan idén is a kisjátékfilmek vonzzák majd a legtöbb érdeklődőt. Bekerült a versenyprogramba többek között a Gál Sándor rendezte Messze az otthon, a francia-magyar koprodukcióban készült Les recherches continuent (Engedj el) Goztola Krisztina főszereplésével, Zsigmond Géza alkotása, az Apáról fiúra; a Hétköznapi pad Berkes Bencétől, Füzes Dániel Ádám fullad és Szakcsi Ákos Központi ügyelet című filmje.



A kísérleti kisjátékfilmek közül a közlemény kiemeli Körtési András Lélekszakadva című, valamint a dokumentumfilmek kategóriájából Halász Gábor Ikarusz Doktor/Welcome to Csirketelep című alkotását. Utóbbi egy Szabolcs megyei településen mutatja meg, ahogy a magyar pusztában feltámasztják a rozsdás, szinte reménytelen állapotú, ám máig legendás magyar buszokat, régi járműveket.



A versfilmek között Petőfi Sándor, József Attila, Weöres Sándor, Christian Morgenstern, Illés Gábor és Arany János költeményei is felbukkannak. A versenyprogram része a Kaleidoszkóp Versfesztiválon díjat nyert Híd-avatás, Zámbori Soma és Molnár Gyöngyi színművészek előadásában.



A versenyprogramba meghívott filmeken túl számos Latinovits Zoltán- és Bujtor István-filmet láthat a közönség. Az Ötvös Csöpi filmek, mint A Pogány Madonna, a Csak semmi pánik és Az elvarázsolt dollár mellett A Pendragon legenda című magyar történelmi krimit, valamint a Bujtor István által rendezett A három testőr Afrikában című 1996-os filmvígjátékot is vetítik a seregszemlén.



A 9. Bujtor István Filmfesztivált Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti Színház művészének előadása nyitja meg. A szervezők a fesztiválra érkező vendégekkel közösen meglátogatják Bujtor István és Latinovits Zoltán végső nyughelyét, valamint a Latinovits Emlékmúzeumot is. A vetítések zöme a Latinovits művelődési házban lesz, de a Kontakt Kertben, a szabadtéri moziban és a zenepavilonnál is lesznek események.



A seregszemlét Balatonszemes önkormányzata, a Latinovits Emlékmű Alapítvány, a balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház és a Magyar Versmondók Egyesülete szervezi, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) - olvasható a közleményben.