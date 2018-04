25 éve nem változik: világszerte napi 3 órát néznek tévét az emberek

Az online videotartalmak elérhetőségének növekedése ellenére nem csökken a tévé előtt töltött idő, a korábbi évekhez hasonlóan tavaly átlagosan napi 2 óra 56 percen át tévéztek az emberek a világon - közölte az Eurodata TV médiakutató intézet hétfőn a televíziós szakma cannes-i vására, a MIPTV alkalmából.



Az egyes világrészek között azonban elég nagy különbségek mutatkoznak a képernyő előtt töltött időt tekintve: míg Észak-Amerikában napi átlagban 4 óra 3 percig tévéztek 2017-ben az emberek, Európában, Brazíliában és Oroszországban 3 óra 49 percet, Ázsiában pedig csak 2 óra 25 percet, sőt Kínában mindössze 2 óra 12 percet.



Az elmúlt 25 évben stabil maradt a televíziós műsorok fogyasztása a világban, annak ellenére, hogy egyre több tartalom érhető el az interneten is - állapította meg a One TV Year in the World című tanulmány, amely 95 országban vizsgálta a tévénézési szokásokat.



A tévéműsorok megállíthatósága és visszajátszhatósága nyolc százalék többletnézettséget eredményezett abban a 35 országban, amelyben ezt vizsgálták - derül ki a tanulmányból.



A világ vezető tévéműsor-exportőrei továbbra is Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Franciaország, Németország és Törökország. A nagy nemzetközi sikersorozatok azonban ritkábbá váltak, a nézők egyre jobban kedvelik a helyi szériákat. Emellett a tartalomszolgáltatók igyekeznek egyes rétegeket megcélozni a mindenkihez szóló sorozatok helyett - tárták fel az Eurodata TV kutatói.