28 kisgyereket keresztelt meg Ferenc pápa

A keresztség fény az emberek életében - mondta Ferenc pápa, aki tizenöt kisfiút és tizenhárom kislányt részesített a keresztség szentségében vasárnap a Sixtus-kápolnában.



A huszonnyolc olasz és külföldi gyerek többségben a Vatikán dolgozóinak az utóbbi hónapokban született gyereke volt. A Tamás, Gergely, Elza és Cecília mellett volt Hilary és Rodrigo névre keresztelt gyerek is.



II. János Pál pápa vezette be azt az egyházi hagyományt, hogy a pápa minden évben a január 6-án ünnepelt Vízkereszt utáni első vasárnap gyerekeket keresztel meg a Sixtus-kápolnában.



A keresztség fény - mondta Ferenc pápa. Arra szólította fel a szülőket és keresztszülőket, hogy hitben neveljék fel a gyerekeket, ami "nem csak azt jelenti, hogy vasárnaponként a templomban elmondják a Hiszekegyet". A misén a világban szenvedő gyermekekért imádkoztak.



A gyakran felsíró gyerekek hangját Ferenc pápa számára kedves "koncertnek" nevezte és hozzátette, azt szereti gondolni, hogy Jézus első prédikációja is gyermeksírás volt.



Ferenc pápa január 14-én a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában további nyolc gyereket keresztel meg, akik az augusztus 24-i közép-olaszországi földrengés után Accumoli és Amatrice városában születtek.