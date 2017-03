30 év után először volt koncert Szaúd-Arábiában, de csak férfiak láthatták

Csaknem 30 év után először rendeztek koncertet Szaúd-Arábia fővárosában, ahol az 1990-es évek elején tiltották be a nyilvános zenei eseményeket.



Két közkedvelt zenész, Rasid al-Madzsed és Muhamad Abdu élő előadását hozzávetőleg kétezres, pusztán férfiakból álló közönség hallgathatta végig.



"Nagyon tetszett nekünk" - mondta egy 31 éves banki alkalmazott a koncertről hét végi sajtójelentések szerint.



Noha az eseményen kizárólag férfiak vehettek részt, szakértők így is előrelépésként értékelték a rendezvényt. Megfigyelők szerint a szaúdi kormányzat azon fáradozik, hogy több szórakozási lehetőséget biztosítson a lakosoknak, a konzervatív vallásos erők azonban ellenzik ezt.



A belépőkért 40-200 ezer forintos összeget kellett fizetni, ennek ellenére a csütörtök esti koncert teltházas volt, a jegyeket 30 perc alatt elkapkodták a szervező Rotana Music szerint.



A fellépők közül Rasid al-Madzsid inkább popzenét, a fiatalok körében különösen népszerű Muhamad Abdu pedig hazafias, romantikus dalokat játszik. A nézőtéren akadt, aki száját tátva bámult a színpad irányába, mások táncra perdültek.



Szaúd-Arábia lakosságának a fele fiatalabb 25 évesnél. Az elmúlt években a közösségi háló miatt nőtt a kormányzatra nehezedő nyomás, hogy változásokat vezessenek be. 2015-ben útnak indították a gazdasági és társadalmi reformokat szorgalmazó Vision 2030 nevű programot, valamint létrehoztak egy hatóságot a kulturális események rendezésére.



Októberben az egyik rijádi egyetemen hip-hop koncertet tartottak, Abdu pedig januárban Dzseddában lépett fel, ahol hét éve nem rendeztek koncertet.



A rijádi koncert szervezői rámutattak arra, hogy sok szaúdi az Öböl-menti államokba utazik, ha szórakozni akar. "Miért ne lehetne itthon is?" - vetették fel.