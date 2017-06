30 év után újrakezdi a hanglemez-gyártást a Sony

A Sony Corp. közel három évtizedes kihagyás után újrakezdi az analóg hanglemezek gyártását a márciustól kezdődött folyó pénzügyi évében.



A zenerajongók körében ugyanis világszerte ismét divatba jött a magyar köznyelvben - tévesen - bakelitlemezként ismert analóg hanghordozó, a mikrobarázdás hanglemez használata.



A Recording Industry Association of Japan szakmai szervezet nyilvántartása szerint 2016-ban Japánban 799 ezer hanglemez készült, míg 2010-ben még csak 105 ezer.



A Sony, a CD-k elterjedésével párhuzamosan, 1989-ben hagyott fel a hanglemezek gyártásával. Az üzletágat akkor a Toyokasei Co. céghez szervezte ki, amelyik valószínűleg ma már az egyetlen japán hanglemezgyártó vállalat. Világszerte viszont még működik néhány hanglemez-gyártó cég.



A Sony csütörtöki közleménye szerint leányvállalata, a Sony Music Entertainment (Japan) Inc. egy hanglemez-prést helyezett üzembe egyik telephelyén Japánban, valamint egy mesterlemez-vágó berendezést egyik tokiói hangstúdiójában.



A Sony nyolcéves kihagyás után tavaly mutatta be első hagyományos lemezjátszóját, amellyel már digitalizálni is lehet az analóg felvételeket. A Panasonic Corp. pedig szintén tavaly vásárolta vissza Technics lemezjátszó márkáját, amely már hat éve felhagyott a gyártással.