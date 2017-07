30 kilót fogyott a Rising Star tehetsége

„Ki ez az énekesnő? Olyan ismerős. Úristen, ez a Mazsi! De jól néz ki!" – ezt gondolhatták a nézők, amikor a Fem3 Café műsorában meglátták Samu Krisztát, akit Mazsiként ismertünk meg a Rising Starban.– 2015. május 10-én mentem le először az edzőterembe – kezdi történetét az énekesnő. – Nekem ez fordulópont, már csak azért is, mert minden hónap tizedike lett a „bűnözős" napom, amikor bármit megehetek. Szóval, őrült készülődésben voltam, amikor kitört rajtam az a „női pánik", ami a szekrény előtt kapja el az embert. Nem tu­dok mit felvenni, nincs egy rongyom se, nem jön rám semmi! Másnap reggel hatkor lerobbantam az edzőterembe, és azóta is ott vagyok heti 4-5 alkalommal. De ön­ma­gában a sport nem elég a fo­gyás­hoz, kell a táplálkozás is. Nekem a vércsoportomnak meg­­­felelő étkezés vált be.Mazsi karcsúsodásában talán az a legizgalmasabb, hogy nem került súlyos százezrekbe, az énekesnő a tiszta fogyás híve - írja a borsonline.hu – Csak én. Se személyi edző, se bogyók, se táplálékkiegészítők. Nem kell sok pénzt beletolni, hogy le­fogyj. A vércsoport szerinti diétát egy di­e­tetikus ja­vasolta. Mindent el­­ol­vastam az in­terneten, YouTube-vi­deókat néztem. A saját testemen tapasztaltam ki, mi jó nekem. Egy év alatt lement harminc kiló, azóta formálom a testemet.