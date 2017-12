3,1 milliárdszor hallgatták meg a legnépszerűbb albumot a Spotify-on

Ed Sheeran brit énekes-szerző lett a legnépszerűbb idén a Spotify zeneszolgáltatón: Divide című albumát több mint 3,1 milliárdszor hallgatták meg.

A svéd központú portál keddi közlése szerint a Shape of You szeptember 22-én lett történetük leghallgatottabb száma; Drake kanadai rapper One Dance című dalát taszította le a trónról, amely több mint egy évig uralta a Spotify-sikerlistát.



Az idén második helyre csúszott Drake-et követi The Weeknd, Kendrick Lamar és a The Chainsmokers.



Drake maradt azonban minden idők legtöbbet hallgatott Spotify-előadója, Sheeran itt a második helyen áll.



A Spotify statisztikái szerint tavaly óta több mint a duplájára emelkedett a latin zene hallgatottsága, ez nagyrészt a Despacito nemzetközi sikerének köszönhető.



A szolgáltató legnépszerűbb női előadója három éve változatlanul Rihanna, annak ellenére, hogy idén nem jelentkezett újdonsággal.



÷ (Deluxe)