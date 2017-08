37 évesen életműdíjat vehet át Pink

Pink veheti át az amerikai MTV zenetévé életműdíját az augusztus 27-i díjátadón Los Angelesben - jelentette be kedden a zenecsatorna.A Video Music Awards (VMA) ceremónián átnyújtott Michael Jackson Video Vanguard-díj a zeneivideó-ipar legrangosabb elismerése, amely nemcsak az előadóművész zenei életben betöltött jelentőségét tükrözi, hanem a popkultúrára, a divatra és a filmvilágra gyakorolt hatását, valamint jótékonyságát is díjazza.

A 37 éves Pink hat stúdiólemezt készített tizenhét évvel ezelőtti debütálása óta, és három Grammy-díjat, valamint hat VMA-díjat zsebelt be. A philadelphiai születésű énekesnő ezen kívül az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) nagyköveteként küzd a gyermekéhezés felszámolásáért.Az amerikai popsztár augusztus 27-én veheti át az elismerést a Los Angeles-i VMA-gálán, amelyen legújabb slágerét, a What About Us-t is előadja. A Vanguard-díjat tavaly Rihanna érdemelte ki, korábban Kanye West, Beyoncé, Michael Jackson, Britney Spears és Justin Timberlake is megkapta.