3D-s első világháborús dokumentumfilmet készít A Gyűrűk Ura rendezője

Az új-zélandi rendező a legújabb digitális technológiákkal restaurálta a brit Birodalmi Hadi Múzeum felvételeit, emellett az újrakeveréshez veteránok archív hangfelvételeit is felhasználta. Peter Jackson szerint filmje "meg akarja mutatni, milyen is lehet harcolni egy háborúban".



"Tudjuk, milyen egy első világháborús filmfelvétel. Felgyorsított, olyan, mint egy Charlie Chaplin-film, szemcsés, karcos, izgága, és a néző azonnal úgy érzi, hogy nincs köze a felvételen zajló eseményekhez" - mondta egy hétfői interjújában. "Azonban a végeredmény teljességgel hihetetlen lett. A film úgy néz ki, mintha a múlt héten vettük volna fel nagyfelbontású kamerákkal" - tette hozzá.



A dokumentumfilmet októberben a Londoni Filmfesztiválon mutatják be, ezt követően a BBC is műsorára tűzi. Emellett minden nagy-britanniai iskola kap belőle egy másolatot. A film része a brit kormány által támogatott 14-18 Now projektnek, amely során négy éven keresztül kétszáznál is több művész emlékezik a 20 millió emberéletet követelő első világháborúra.