3D-s szelfikamerával jön az új iPhone 8

Tíz éve Steve Jobs egy színpadon állva azt mondta, hogy egy forradalmian új terméket mutat be, amely mindent megváltoztat.Most úgy néz ki, megint nagy dobásra készült az Apple.A cégtől kiszivárgott információk szerint az új iPhone egy mélységérzékelővel ellátott infravörös előoldali kamerát is kap, amelynek segítségével 3D-s képet tud majd rögzíteni. Ezt aztán majd arcfelismeréshez lehet használni, de az alkalmazások, játékok világában is forradalmi újítást jelenthet.Az iPhone 8 várhatóan szeptemberben jelenhet majd meg a piacon.