400 sajtburgert szolgáltak fel a gyorskaja-mániás pár esküvőjén - videó

Egy fiatal ausztrál pár azzal lepte meg vendégeit, hogy az Terry Hills-ben rendezett esküvőjükön a hagyományos ételek után 400 darab sajtburgert is felszolgáltak nekik. Andrew és Nancy Tadrosse imádja a gyorséttermi kaját, és úgy gondolta, ezzel a meghívottak sincsenek másként, ezért az esküvőszervezőjüket megbízták az üggyel. - írja a BorsOnline Úgy gondolták, hogy nincs az az ember (a vendéglistán), akinek a finom vacsora utáni iszogatás, táncolás után ne esne jól egy burger. Igazuk volt.A szakember egy egész csapatot izzított, hogy kisbusszal hozzák el a szendvicseket, amit meg is tettek. A szokatlan menü elsöprő sikert aratott, arról pedig felvétel is készült, ahogy a boldog ara elégedetten tömi magába az egyik burgert táncolás közben.