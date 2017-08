40 év után sem hagyta nyugodni, hát utánajárt a Delta főcím történetének

"40 év után végre megtudtam, miből rakták össze az akkori kedvenc, a Delta Tudományos híradó főcímét" - indította Facebook bejegyzését Kovács Péter, akitől azt is megtudtuk, hogy hogyan álltak össze a részletek.

Tulajdonképpen véletlen jöttek szembe az információk. Az én számomra ugyanolyan élmény volt olvasni őket. Az internet pedig, ha egy picit ügyesebben használjuk a keresőt, sorban kezdi önteni elénk az információt. Érdekes dolog ez.

- mondta el megkeresésünkre Kovács Péter, aki azt is örömmel idézte fel, hogy például a poszt alakulása közben előkerült a főszerkesztő lánya, de kiderült, hogy az egyik olvasó személyes kapcsolatban van a most 86 éves, a kezdetekben a produkcióban dolgozó narrátorral (vélhetően Dr. Bőzsöny Ferenc ről lehet szó - a szerk.), de előkerült olyan személy is, aki maga is vágóként dolgozott egy pár 90-es évekbeli Delta epizódon.

Pici ez a világ, és csodálatos emberek vannak benne. A Net pedig majdnem kimeríthetetlen információ forrás.

A bejegyzésre sokan reagáltak. Kiderült, hogy nincs ember - abból a generációból, aki még láthatta a műsort -, akiben ne hagyott volna nyomot, ne idézett volna fel valamilyen emléket a poszt.Sokan megemlítették hozzászólásban, hogy féltek a főcímben megjelenő alakoktól, vagy a zene töltötte el őket borzongással. Volt aki a szobában sem tudott maradni, más pedig arról számolt be hogy bebújt a szekrény alá amikor elkezdődött a műsor.A műsor értékes tartalma mellett sokan kiemelik Kudlik Júliát, megemlékeznek róla, hogy mennyire szerették. Egy hölgy azt osztotta meg, hogy fodrászától rendszeresen azt kérte, hogy úgy süsse be a haját ahogy a legendás műsorvezető viselte. És lássuk be, még akkor sehol sem volt az énmárka építés, de Kudlik Júliának ez sikerült már akkor, amiben a hangján kívül a frizurája is jelentős szerepet játszott.A szerző hozzájárulásával pedig ismerjék meg önök is a Delta főcímének történetét:Szuhay-Havas Ervinnek, a Delta akkori szerkesztőjének akkoriban volt egy másik műsora is, a Nagy pillanatok - nagy felfedezések, ennek különböző epizódjaiból szemezgették ki a Delta-főcímhez a snitteket. Persze a Nagy pillanatok - nagy felfedezések maga is olyan műsor volt, ahova a legkülönbözőbb helyekről válogatták össze a dokumentumfilmeket."....A deltaszárnyú gép egy Avro 698 Vulcan VX777 prototipus az '57-es brit Farnborough International Air Show-ról. Az alacsonyan elhúzó gép egy MIG 19-es,a Szovjet Hadsereg valamelyik 50-es évek vége felé megrendezett Tushinói légiparádéjáról. A havas hegység a Himalája az 1953-as The Conquest of Everest című dokumentumfilmből való (Edmund Hillary,Tenzig Norgay).A szánhúzó emberek az 1948-as 'Scott Of The Antarctic' című játékfilmből valók. A visszanéző szánhúzó Bowers Hadnagy (Reginald Beckwith), Scott kapitánynak (John Mills) mondja hogy "Aye-aye Sir" (értettem uram).A lánctalpas ami egy 1955-ös Tucker 743 Double-drive Sno-cat,és a hóviharban vontatott teher szállítmány,az 1959-es Antarctic Crossing című dokumentumfilmből valók ami az 1955-58-as Brit-Új Zélandi, déli-sarki expedíciót (Commonwealth Trans-Antarctic Expedition) mutatja be Edmund Hillary-vel és Vivian Fuchs-szal.Vulkánkitörés a Vezúv kitörése.Az űrfelvételek a Rosette és a Helix nebulákat mutatják.Zene,Tom Dissevelt és Kid Baltan(Dick Raaijmakers):Song Of The Second Moon(2. változat),1957-ből..."(Forrás: ApolloEight Genesis)....Erre a zenére Belohorszky Károly, a Rádió technikai rendezője bukkant rá, ugyanis ő kapta a feladatot, hogy keressen valami főcímzenét a képekhez. Egyébként Belohorszky a felkérés előtt pár évvel, Csehszlovákiából hozta a lemezt, mivel a hatvanas években nálunk elektronikus zenét nem nagyon lehetett beszerezni.Filmek:Tom Dissevelt & Kid Baltan - Song of the Second Moon (1957) (Philips laboratorium 1957) - a teljes főcímzene:A városi legenda szerint a a műsorvezető Kudlik Júlia egyszer betért egy vendéglőbe, ahol egy cigányzenekar eljátszotta neki a műsor főcímdalát brácsán, cimbalmon és hegedűn. Az tény, hogy létezik egy Delta csárdás című instrumentális dal, ami nagyjából megfelel a leírásnak.Hallgassák csak!