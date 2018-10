432 ezer dollárért kelt el a számítógépes algoritmus által festett kép

Négyszázharminckétezer dollárért kelt el egy számítógépes algoritmus által készített kép a Chirstie's aukciósház csütörtöki New York-i árverésén. Ez volt az első mesterséges intelligencia által készített műalkotás, amelyet aukciósház árverésre vitt.



A kép árát hétezer-tízezer euróra becsülték az aukciósház szakértői. Öt licitáló egy perc alatt a magasba röpítette az árat, és végül egy telefonos ajánlattevő nyerte a licitet - közölte a Christie's.



A képzeletbeli Edmond de Belamyról készült portré egy férfit ábrázol sötét csuhában fehér gallérral, aki egy francia papra emlékeztet a 17. vagy 18. századból.



A mű létrehozása a párizsi Obvius kollektíva munkája, Hugo Caselles-Dupre számítógépmérnök gyerekkori barátaival, Gauthier Vernier-vel és Pierre Fautrellel közösen írta meg az algoritmust és hozta létre a kollektívát.



A Generative Adversarial Network (GAN) nevű algoritmus már létező festmények adatbázisát "bekebelezve" hoz létre új képeket. Az Edomd de Belamyt ábrázoló képnek és a Belamy-sorozat többi alkotásainak elkészítéséhez például 15 ezer portrét tanulmányozott.



Pierre Fautrel szerint az algoritmus még nem tökéletes, a vászonra nyomtatott és bekeretezett portrék elmosódottak, ám - mint fogalmazott - a technológia nagyon új, és az igazán jó eredmények eléréséhez olyan jelentős fejlesztésekre van szükség, amelyek egyelőre még nem elérhetőek a számukra.



A francia trió egy képét korábban már megvásárolta egy párizsi gyűjtő, Nicolas Laugero-Lasserre, aki 10 ezer euró fizetett az alkotásért. "Ami igazán megdöbbentő volt az az, hogy fogalmuk sincsen a művészetről" - mondta Laugero-Lasserre. Hozzátette: "az elején azt hittem, őrültek. De, hogy végül is őrültek-e, vagy zsenik? Majd meglátjuk".



Néhány művész ugyanakkor kétli, hogy a gépek valóban képesek lennének igazi műalkotások létrehozására. "Egy festmény mögött mindig érzelem van, legyen az düh, sóvárgás, vágyakozás. A mesterséges intelligenciában pedig benne van a mesterséges, és ezzel meg is válaszoltuk a kérdést" - hangoztatta Robert Prestigiacomo festő.