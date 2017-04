45 milliárd forintból forgatják India legdrágább filmjét

Az ősi szanszkrit eposz, a Mahábharáta megfilmesítését tervezik Indiában. A film az eddigi legnagyobb költségvetésű indiai produkció lesz a The Guardian beszámolója szerint.



A mintegy háromezer éves szanszkrit alkotásból Randamuzham címmel készül kétrészes film az Egyesült Arab Emírségben élő milliárdos, B.R. Shetty finanszírozásában. A produkciót 10 milliárd rúpiás (45 milliárd forintos) költségvetésből forgatják. Az eddigi legdrágább indiai film, a 2015 nyarán bemutatott Baahubali ennek a negyedébe került.



A film forgatókönyvét az elismert író-forgatókönyvíró, M.T. Vaszudevan Nair jegyzi. A szerző a Mahábharáta eposz nyomán készült regényt adaptálja, amely Bhima herceg szemszögéből meséli el a történetet.



Bhima szerepét a híres bollywoodi szár, Mohanlal alakítja. A filmet angol, hindi, malajálam, kannada, tamil és telugu nyelven forgatják.



"A Mahábharáta az eposzok eposza. Úgy gondolom, hogy ez a film nemcsak színvonalát tekintve lesz globális mérce, de rangot ad Indiának és az ország bátor mitológiai történetmesélésének. Biztos vagyok benne, hogy több mint száz nyelven forgalmazzák majd, és világszerte hárommilliárd emberhez jut el" - fogalmazott Shetty.



A produkciót V. A. Srikumar Menon rendezi, aki Oscar-díjas színészeket akar megnyerni a szereposztáshoz. "A világ legjobb színészeivel tárgyalunk, a célunk, hogy globális film készüljön" - hangsúlyozta.



A Mahábharátából már számos televíziós és játékfilmes feldolgozás született. Az egyik leghíresebb Peter Brook színházi rendező 1985-ben készült kilencórás angol nyelvű adaptációja, amelyet Brook később televíziós minisorozatban is leforgatott. Brook tavaly ismét visszatért az eposzhoz, az új színpadi adaptációt Batterfield címmel láthatta a közönség.



A Randamuzham forgatása várhatóan jövő szeptemberben kezdődik. Az első rész 2020 elején kerülhet a mozikba, röviddel később pedig a másodikat is bemutatják.