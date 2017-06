4 nap alatt 400 filmet láthat a közönség a 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon

Huszonhét országból több mint négyszáz filmet vetítenek június 21. és 25. között a 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon (KAFF), amelynek idei díszvendége Ausztrália lesz.A KAFF és a vele párhuzamosan futó 10. Európai Animációs Játékfilm és TV-film Fesztivál magyar és európai versenyprogramjában az elmúlt két év termésének legjavát mutatja be, de információs és retrospektív programmal is várja a közönséget - mondta el a rendezvény keddi budapesti sajtótájékoztatóján a KAFF igazgatója.Mikulás Ferenc kiemelte: a fesztiválhoz több kísérőrendezvény - kiállítás, zenei program, köztéri vetítés - is kapcsolódik majd városszerte.A magyar versenyprogramba Balázs Zoltán tervezőgrafikus, a Partiumi Keresztény Magyar Egyetem tanára, Kulics Ágnes vágó, televíziós filmszerkesztő és Pál Nagy Balázs animációs rendező alkotta előzsűri 229 nevezésből 116 animációt válogatott be - a versenybe került filmek listáját a fesztivál weboldalán osztották meg.Az Európai Animációs Játékfilm és TV-film Fesztivál egészestés animációs versenyprogramjába a háromtagú előzsűri, Csenkiné Túri Edit, a kecskeméti Otthon Mozi vezetője, Orosz Anna Ida filmteoretikus és Lukács Péter Benjámin sound designer hét filmet választott be, amelyek között három, itthon korábban bemutatott, Oscar-díjra jelölt alkotás is található: A vörös teknős, az Életem Cukkiniként és a Fantomfiú - írja a KAFF