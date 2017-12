50 év munkáját tette elérhetővé online Neil Young

Több mint félévszázados eddigi pályafutása szinte valamennyi zenéjét elérhetővé tette Neil Young streaming meghallgatásra. A 72 éves kanadai rocklegenda évek óta készült erre a projektre, amelyhez foghatót hozzá mérhető sztárok korábban nem kezdeményeztek.



A neilyoungarchives.com-ra feltöltött hatalmas anyagban a termékeny zenész valamennyi albuma (csak stúdiólemezekből 44-et készített eddig) meghallgatható, emellett hozzáférhetőek a dalszövegek, a közreműködők teljes listája, a borítók, a videók és a turnéinformációk is.



A rajongók örömére az adatbázisba bekerült tíz eddig nem publikált album anyaga is, igaz, ezek egy részét még nem töltötték fel a rendszerbe.



A masszív vállalkozás beindításaként a Los Angelesben élő Neil Young egy élőben streamelhető koncertet adott szülővárosában, az Ontario állambeli Omemee 225 fős színházában. Young azt mondta, folyamatosan frissíteni fogja az archívumot, amely jövő év június 30-áig ingyenesen használható lesz, és a tervek szerint azt követően is olcsón elérhető.



Neil Young ügyelt a minőségre is, ahogyan azt a néhány évvel ezelőtt beindított, ám azóta befagyasztott projektje, a Pono esetében tette, amikor egy hordozható, kiváló hangminőséget produkáló egységet fejlesztett ki. A zenész egy évre levette a zenéit az ismert streaming oldalakról is azzal a megjegyzéssel, hogy azok átlagon aluli minőségben nyújtanak zenét a közönségnek.



Online archívumának kialakításakor egy szingapúri céggel, az OraStreammel dolgozott együtt, hogy a lehető legjobb hangminőséget tudják produkálni. Ez azt jelenti például, hogy a zenefájlok adatmennyisége a hússzorosa az átlagos mp3-akénak.



Az előadó egy tízperces videót szentelt archívuma használatának bemutatására. A kollekció legrégebbi darabja az 1963-ban készített első kislemez, a The Sultan, a legfrissebb anyag pedig a napokban kiadott új albuma, a The Visitor, amelyet a Promise of the Real elnevezésű együttessel rögzített; a csapatban a countrysztár Willie Nelson fia, Lukas is játszik.



A The Visitor dalszövegeiben Neil Young folytatja a rá jellemző, hasítóan szókimondó politikai bírálatokat. Mostani célpontja Donald Trump elnök.