50 év után folytatás készül egy Oscar-díjas filmhez az eredeti színészekkel

Claude Lelouch fél évszázad után folytatja Egy férfi és egy nő című Oscar-díjas filmjét az eredeti alkotásban szereplő színészekkel.



A forgatás már meg is kezdődött az észak-franciaországi tengerparton, Deauville-ben, ahol az 1966-ban felvett, két Oscart - a legjobb idegen nyelvű film és a legjobb eredeti forgatókönyv díját - is elnyerő Egy férfi és egy nő készült - közölte szerdán Lelouch produkciós cége.



Az egykori film sztárjai, a ma már 86 éves Anouk Aimee és a 87 éves Jean-Louis Trintignant ismét a két özvegyet alakítják, akik egykor egymásba szerettek.



A rendező elmondta, már 1986-ban tervezte, hogy leforgatja a film folytatását Egy férfi és egy nő: 20 évvel később címmel. "Ezzel a filmmel most azt akarom bemutatni, hogy az élet erősebb a halálnál" - mondta Lelouch.



Trintignant 2012-ben 14 éves szünet után tért vissza a filmezéshez, ő játszotta el Michael Haneke Szerelem című filmjének főszerepét, amelyet az osztrák rendező kifejezetten neki írt. A színész júliusban jelentette be, hogy prosztatarákkal küzd, és nem kíván többé kamerák elé állni, mert úgy érzi, már nem bírja fizikailag a megterhelést.



Lelouch felkérése azonban nyilván visszautasíthatatlan volt számára, és mégis belevágott egy utolsó filmbe.



Aimee és Trintignant is élő legendák Franciaországban.



Az Egy férfi és egy nő főcímdala, amelyet Pierre Barouh és Francis Lai jegyzett, ugyancsak világsiker lett.