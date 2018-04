50 éve mutatták be Stanley Kubrick kultikus sci-fijét, a 2001: Űrodüsszeiát

Az amerikai Nemzeti Légi és Űrkutatási Múzeum különleges kiállítással ünnepli Stanley Kubrick Arthur C. Clarke művéből forgatott 2001: Űrodüsszeiája bemutatásának 50. évfordulóját.A The Barmecide Feast elnevezésű installáció április 8-tól május 28-ig tekinthető meg a Smithsonian űrmúzeumában. A The Barmecide Feast a film egyik helyszíne, egy steril, neoklasszicista berendezésű hotelszoba pontos mása.A különleges díszletet Simon Birch Hongkongban élő brit művész tervezte és építette meg Paul Kember KplusK Associates építészeti cégének közreműködésével. Kember két nagybátyja részt vett a film látványvilágának megrajzolásában, és az eredeti helyszín részletes kidolgozásában.A múzeum látogatói kis csoportokban léphetnek be egy rövid időre a helyreállított szobába, hogy átéljék a filmbeli jelenet szürreális élményét - olvasható a múzeum honlapján.A 2001: Űrodüsszeia premierjét 1968. április 2-án rendezték meg a múzeum közelében lévő washingtoni Uptown Theaterben. Kubrick filmje az év legnagyobb kasszasikere lett, Oscar-díjjal jutalmazták látványeffektusait, és 1991-ben bekerült a Kongresszusi Könyvtár Nemzeti Filmregiszterébe.A klasszikussá vált sci-fi regényt Clarke 1964. és 1968. között Kubrick felkérésére írta, ebből született a film, amelynek forgatókönyvén Clarke mellett a rendező is dolgozott. A könyv szintén 1968-ban jelent meg, pár hónappal a film bemutatása után. A film zenéjét Richard Strauss, ifjabb Johann Strauss és Ligeti György műveiből válogatva Kubrick állította össze.2015-ben Clarke számos kézirata, magnószalagja és személyes tárgya került adományként a múzeumhoz, ezek között volt a 2001: Űrodüsszeia egy korai vázlata is.