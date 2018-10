5+1 tény, amit nem tudtál a Hős6os: Baymax visszatér című sorozatról

1. RENGETEG TITKOT TUDHATSZ MEG HŐSEINKRŐL



A Hős6os animációs sorozat egy 14 éves tech zseni Hiro és az ő szuperhős haverjainak kalandjait mutatja be. "A nézők nagyon kötődtek Hirohoz, amikor megnézték a filmet, ezért ezt az újonc hőst fogjuk tovább elemezni a sorozatokban. A többi karaktert is bemutatjuk, ami nagyon mulatságos feladat. Többek között találkozhattok Freddel, Wasabival, Go Goval és Mézvirággal, akiket elképesztő volt látni a filmben, de nem igazán ismertük meg őket, mint karaktereket. A sorozatban rengeteg újdonságot tudhattok meg róluk, mivel nagyobb hangsúlyt fektettünk rájuk" – fejtegeti Mark McCorkle.



2. MINDENT EGYBEVETVE EGY ÉV IS ELTELIK, MIRE EGYETLEN EPIZÓD ELKÉSZÜL



"Mindent egybevetve egy év is eltelik, mire egyetlen epizód elkészül, pont, mint az Aranyhaj című sorozatnál. Nem rövid folyamat kedvenc főhőseidet a képernyőre vinni" – vallja be Mark McCorkle.



Érdekesség: a Hős6os csapata már akkor elkezdett dolgozni a sorozaton, amikor a film kijött, vagyis 2014-ben.



3. EZ A SZUPERHŐS-SOROZAT MERŐBEN MÁS, MINT A TÖBBI



A producerek garantálják, hogy a Hős6os teljesen más, mint bármi, amit manapság láthatunk a tévében. "A Hős6os sorozat igazán eredeti. Az akció és a kaland kombinációja, vegyítve egy kis komédiával, és olyan karakterekkel, akik valódinak tűnnek. Ilyesmit nem látsz manapság a tévében" – magyarázza Mark McCorkle.



Tudtátok, hogy a készítők a Kim Possible nevű sikeres krimi-rajzfilmen is dolgoznak? "Folytatjuk, amit eddig a Kim Possible-ben, de újabban és frissebben. Ez nem csak egy képregény, hanem annál sokkal több" – teszi hozzá Mark.



4. A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ TÁJAIRÓL RAJZOLJÁK A SOROZATOT



Egy tehetséges 60 fős stáb dolgozik a projekten Los Angelesben, de rengeteg más művészük is van a világ különböző pontjairól. 40 animátor dolgozik a burbanki irodában, emellett rengeteg művész segít be a munkálatokba a világ minden részéről.



Érdekesség: Az animátorok többek között Kaliforniában, Dániában és a Fülöp-szigeteken dolgoznak hőseink történetén.



5. NAGY KIHÍVÁS VOLT A SZTORIT A TÉVÉKÉPERNYŐKRE VINNI



Nem volt egyszerű feladat a Hős6os sztorit a filmvászon után a tévéképernyőkre vinni. "Nagy kihívás egy érzelmes, vicces, ugyanakkor izgalmas mozifilm nyomdokaiba lépni. Rengeteg dologgal kellett felvenni a küzdelmet. A film Oscar-díjas, ami elég nagy felelősség. Szerencsére jó karaktereink vannak, akiken lehet dolgozni. Nagyon izgalmas dolog életre kelteni ezt a sorozatot" – vallja be Mark McCorkle.



+1 A KÉSZÍTŐK IMÁDNAK VICCELŐDNI, AMI MEG IS LÁTSZIK A TÖRTÉNETEN



"Mindig adunk valami mókát a sztorihoz. Arra törekszünk, hogy viccesebbé és izgalmasabbá tegyük a történetet. Baymaxnak például nincs szája, és Fredé sem látszik, amikor rajta van a jelmeze, szóval mindig hozzájuk tudunk adni valami vicceset, miután már az animáció elkészült. Folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne a sorozat még szórakoztatóbb és hatásosabb" – nyilatkozta Mark.