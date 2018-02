560 millió dollárt nyert a lottón, majd beperelte a lottócéget egy amerikai nő

Bírósághoz fordult névtelenségének megőrzése céljából egy amerikai nő, aki minden idők nyolcadik legnagyobb, 560 millió dolláros főnyereményét ütötte meg január 6-án a Powerball lottón New Hampshire államban.



Az egyelőre csak Jane Doe (Ismeretlen Nő) néven azonosított lottózó már bánja, hogy óvatlanul felfedte nevét a nyertes szelvény bemutatásakor, mert az állam szerencsejáték-bizottsága a helyi információs törvény alapján jogosult, sőt kikérés esetén köteles nyilvánosságra hozni a nyertes kilétét, a települést, ahol lakik, és a szelvény vásárlásának helyszínét. Jane Doe azzal érvel, azért írta rá saját nevét a lottószelvényre, mert a bizottság honlapján olvasottak szerint úgy hitte, köteles ezt megtenni, pedig a nyereményt felvehette volna névtelenül, meghatalmazottak által is.



A szerencse kegyeltje még nem nyújtotta be a nyertes szelvényt, de bemutatott róla egy fénymásolatot, és azon szerepel a neve. A szerencsejáték-bizottság közölte vele, hogy ennek alapján kötelesek közzétenni adatait, ha bárki kéri tőlük.



A nő ügyvédei azzal érvelnek, hogy a lottózó magánélethez fűződő joga erősebb a nyilvánosság azon jogánál, hogy megismerje a nyertes kilétét. "A hölgy szeretne tovább úgy dolgozni, bemenni egy boltba vagy részt venni nyilvános eseményeken anélkül, hogy újjal mutogatnának rá, mint a félmilliárdos jutalom nyertesére. Továbbra is New Hampshire államban óhajt élni, és viszonozni akar valamennyit az államnak és a közösségnek, amelytől oly sokat kapott" - írták beadványukban a jogászok. A kereset szerint a nyertes jótékony célokra akarja fordítani a nyeremény egy részét.



New Hampshire egyike azonban kevés amerikai államnak, ahol meghatalmazottak a nyertes kilétének felfedése nélkül vehetik át a lottónyereményt, 2016-ban egy 487 millió dollárt elnyerő helyi családnak így sikerült megőriznie névtelenségét.