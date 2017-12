5 + 1 tipp a stresszmentes karácsonyért

Az ajándékvadászat, a közös vacsorákra és ebédekre való előkészülés és az otthonunk feldíszítése, ha nem vigyázunk, nagy stresszel jár. Könnyen úgy érezhetjük, hogy magunknak és másoknak is meg kell felelnünk, pedig az elvárások csak nehézségeket hoznak életünkbe. Mi lenne, ha idén stresszmentes karácsonya lenne? Fogadja meg az Arena Plaza tippjeit, hogy nyugalomban teljen az ünnep!



1. Ne bonyolítsa túl a dolgokat



A stresszes, túlterhelt időszakban hajlamosak vagyunk túlbonyolítani mindent. Ez érvényes az ajándékokra, a díszítésre, az ételekre és a sütikre is. Elég mindenből egyfélét vásárolnunk és készítenünk! A stresszt az okozza, ha többet vállalunk, mint kellene.



2. Készítsen listát



Ossza fel a teendőket. Mire van szüksége az ajándékvásárlás, az otthoni dekor, az ételek és a harmónia megteremtése kapcsán? Listázza ki a dolgokat, hogy mikor kész van valamivel, már csak pipálni kelljen!



3. Fókuszáljon a vásárlásra: szerezzen be mindent egy nap alatt



Vegyen ki egy szabadnapot és az elkészült listával járja végig a legfontosabb üzleteket. Ha hétköznap intézi el a bevásárlást, gyorsabban végezhet, ráadásul ilyenkor kevesebb ember is járkál a boltokban és a bevásárlóközpontokban.



4. Vegyen meg mindent egy helyen



Akár az Arena Plazában is beszerezheti listája minden egyes darabját. A széles üzletválaszték lehetővé teszi, hogy kipipálja az ajándékokat, a finomságokat és akár a karácsonyi dekort is.



5. Állítsák fel a karácsonyfát időben



Ha felállítják a karácsonyfát egy-két nappal korábban, érdemes fel is díszíteni. Így, ha hiányzik még valami róla, vagy kiégett az égősor, van idő beszerezni újat és nem december 24-én alakul ki pánikhangulat a családban.



5 + 1 Me time



Szerezzen be magának illatos gyertyát, fürdősót, olajat vagy egy tápláló arcmaszkot és teremtsen minimum 20 percet, amikor ki tud kapcsolni. Még, ha úgy is érzi a forgatagban, hogy erre nincs ideje, higgye el, ha megengedi magának a töltődést, utána kétszer olyan hatékonyan, újult erővel foghat bele a dolgaiba! Megéri!