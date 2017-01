5 alkotó, aki utálja a művéből készült filmsikert

Egyesek kifejezetten utálják azt, amit a filmesek csináltak abból, amit írtak.

Stanley Kubrick adaptációja filmje az egyik legvitatottabb film, amit valaha forgattak. Az eredeti történet írója, Stephen King nagyon nincs kibékülve a végeredménnyel. 2014-ben egy interjúban a Jack Nicholson által alakított karaktert bírálta, és nőgyűlölőnek nevezte.

Roald Dahl kemény ember volt. Állítólag gyűlölt minden mozis adaptációt, különösen az 1971-ben, Gene Wilderrel a főszerepben forgatott Willy Wonka és a csokigyár című filmet. Az okok között ott lehetett az is, hogy a film megváltoztatta a történet nézőpontját, Charlie helyett Wonka szemszögébe helyezték a filmet. Dahl gyűlölte a rendezőt is, szerinte Mel Stuartnak nem volt a filmhez érzéke, bírálta a zenét is, a szöveget is, és Gene Wilder ikonikus alakítása sem tetszett neki..

A képregény szerzője, Alan Moore a Watchmen filmről azt mondta: messziről átkozott. "Magam is mérget köpnék rá, mióta bemutatták."Moore nemcsak a Watchmen film ellen tiltakozott. Nem hajlandó megnézni egyetlen munkájának az adaptációját sem. A filmből kapott részesedést Dave Gibbonsnak, a képregény illusztrátorának adta.

Annak ellenére, hogy Woody Allen két legünnepeltebb filmjeiről van szó, a rendező valójában nem büszke ezekre a filmekre. Arra kérte a United Artists céget, hogy ne mutassa be a Manhattant, inkább csinált volna helyette ingyen egy másik filmet. Az Annie Hallról pedig azt mondta, hogy nagyot csalódott a filmben.

Jerry Lewis nagyon undorodott az 1972-es filmtől (amit egyébként ő írt és rendezett, és a főszerepét is ő játszotta). Azt mondta, hogy szerinte a film soha nem lesz alkalmas arra, hogy bárki megnézze. 2014-ben egyenesen azt állította, hogy a film rossz munka, a legjobb az lesz, ha soha senki nem nézi meg.