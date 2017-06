5 ártatlan dolog, ami éjjel ránk hozza a frászt

A nappal biztonságos kuckónk a naplementével rémisztő kísértetkastéllyá változik, amire a képzelet csak rádolgozik. A CBS Reality Idegen a Házamban műsora kapcsán most összegyűjtött 5 ártatlan dolgot, ami az éjszakában biztosan ránk hozza a frászt.Nincsenek is annál rémisztőbb hangok, mint amik az ágy alól jönnek. Már rég nem hiszünk a szörnyekben, mégis elfog a gyanakvás… Miután végigvesszük az összes fegyverként használható tárgyat, rájövünk, hogy ellenük semmi nem hatásos; a lehető legbiztonságosabb stratégia, ha minden testrészünket gondosan a takaró alá bújtatunk, befogjuk a fülünket és megpróbálunk mihamarabb álomba szenderülni. Persze reggel kiderül, hogy csak a szobában maradt a macska.

Kellemes nyári időben nincs is jobb, mint éjszaka nyitott ablak mellett aludni a friss levegőben. Egészen addig, amíg egy hirtelen széllökéstől ki nem csapódik az ablak, a zörejtől és a vadul röpködő függöny látványától pedig még a halott is felébred, ha még nem tette meg…A sokk után egy életre megfogadjuk, hogy inkább megfulladunk a fülledt szobában, de soha többet nem hagyjuk éjjelre nyitva az ablakot.

Ha biztosra akarunk menni, éjszakára is bekapcsoljuk a riasztót is. Majd hajnalban reszketve ugrunk ki az ágyból, amikor fülsüketítő vinnyogásba kezd, hogy tudtunkra hozza: vigyázat, feltűnt egy pók az előszobában! Félálomban, a sötétben botorkálva nagy nehezen kikapcsoljuk, de az igazi veszély csak most jön: a fenyegetően kopogtató szomszéd nagyon is valósi az ajtó túloldalán.

Élő ember nem hallott még napközben bútort és padlót recsegni; mintha a lámpa leoltása indítaná el a rémisztő hangokat. Már éppen álomba szenderülnénk, amikor egy hatalmas reccsenés beindítja a fantáziánkat: lehet, hogy nem vagyunk egyedül…Talán ha csukott szemmel átvészeljük a félelmetes perceket, magától eltűnik váratlan látogatónk, ha mégse, akkor most is a jól bevált paplan alá rejtőzés a legjobb taktika.

Bár nem hiszünk a szellemekben és az egyéb, paranormális lényekben, mégis minden hidegvérünkre szükség van, amikor az éjszaka közepén az ordító tévé hangjára ébredünk. Minden horrorfilmet felülmúl, ha kimerészkedünk és egy kedves gyerekmese mosolyog ránk a képernyőről…

A CBS Reality Idegen a Házamban műsorában minden hétköznap 21:00-tól olyan dokumentumfilmeket mutat be, amelyek során megtévesztő idegenek lépték át az intimitás határát és ezzel együtt a bennük vakon megbízó áldozataik otthonának küszöbét…