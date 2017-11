5 dolog, amit nem tudott Hugh Hefnerről

Hugh Hefner korszakalkotó tevékenysége nagy hatást gyakorolt az egész világra. Rengeteget tett hozzá, hogy megdőljenek a szexualitást övező tabuk, kiállt a sajtószabadságért és a rasszizmus ellen is. Az itthon megjelenő nyuszis magazin, hogy tisztelegjen az ikon emléke előtt olyan lépést tett, mint eddig még soha. A kendőzetlen női szépség helyett ebben a hónapban az alapító fiatalkori portréja került a címlapra. A megszokott tartalmon kívül a magazinban most 15 oldalt szenteltek annak, hogy Hugh Hefner életének emlékezetes pillanatait tárják az olvasók elé. Íme 5 érdekesség, amit biztos nem tudott a világhírű playboyról.A szexuális forradalom egyik vezéregyéniségéről nem sokan gondolták volna, hogy kisfiúként kimondottan szégyellős gyerek volt. Hugh közép-nyugati, konzervatív protestáns családba születe­tt. Szorongásain képregények rajzolásával próbált enyhíteni. A középiskolában Iskolai zűr címmel adott­ ki képregényt, és az iskolaújság szerkesztését is magára vállalta. Szülei legszívesebben misszionáriusként látták volna fiukat felnőttként, de végül Hugh nem ezt az utat választotta.Hefner pszichológusként végzett, az Illinois-e Egyetemet tanult, emellett kreatív írásból is diplomát szerzett. Munkája során sokat merített a szexualitás természetét vizsgáló lélektani tanulmányokból. Szakirányú műveltsége és komplex látásmódja segítségével sikeresen felismerte a háború utáni kábult korhangulatban férfitársai vágyait, fogyasztói attitűdjeit. Az elfojtások, a szigorú társadalmi struktúrák közepette több kalandra, szabadságra, sőt szabadosságra – és persze meztelenségre – vágytak. A társadalmi gátakat természetesen hosszú folyamat volt áttörni. Hefner eleinte maga sem hitte, hogy ez sikerülhet, egyszer így nyilatkozott: "Lehetetlen álmokat álmodtam, de ezek az álmok kitörve meghaladtak mindent, amit csak elképzeltem."

Az igényes magazin a kezdet kezdetén azonban még korántsem a csillogásról szólt. A legelső Playboy meglepően fapados módszerrel készült. Hugh a szülei konyhájában készítette el az újságot saját kezűleg, olló és cellux segítségével. De persze nála volt a legnagyobb ütőkártya: Marilyn Monroe meztelen képei. Így indult útjára a korszakalkotó nyuszis magazin 1953-ban.Hefner az újság elindításával betört a médiapiacra, ezután a magazin rövid úton betette a lábát a televíziózásba is. 1959-ben Hef elérkezettnek látta az időt, hogy egy kísérleti varietéműsorral jelentkezzen. A Playboy’s Penthouse, melyben dzsessz és R&B-sztárokat látott vendégül 44 adást ért meg. Az egyik adás különösen nagy port kavart. A Grateful Dead lépett fel, és az egész stáb meglehetősen furcsán viselkedett, de csak később derült ki, hogy mi okozta a felfordulást. Az egyik hangmérnök LSD-t csempészett az egész társaság kávéjába, de Hugh és csapata így is megállták a helyüket és a komoly hallucinációk közepette is végigcsinálták az egész adást.Hefner a világ egyik legtartósabb és legismertebb brandjét hozta létre, egyes felmérések szerint a Playboy márkaismertsége világszinten 97 százalékos. A nyuszis lap a valaha volt legbefolyásosabb férfimagazin. Átfogalmazta a szexualitás narratíváját az amerikai társadalomban, az általa generált társadalmi és kulturális viták pedig felrúgták az addigi status quót.